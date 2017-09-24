Марк Хьюз: мы допустили слишком много ошибок

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз поделился впечатлениями от матча с "Челси" (0:4)."Мы допустили слишком много ошибок против команды, которая может этим воспользоваться. Мы допустили слишком много ошибок в обороне. К тому же у нас отсутствовали пять центральных защитников", - цитирует Хьюза ВВС.