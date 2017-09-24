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Марк Хьюз: мы допустили слишком много ошибок

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз поделился впечатлениями от матча с "Челси" (0:4).

"Мы допустили слишком много ошибок против команды, которая может этим воспользоваться. Мы допустили слишком много ошибок в обороне. К тому же у нас отсутствовали пять центральных защитников", - цитирует Хьюза ВВС.
Сегодня, 02:15
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