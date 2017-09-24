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Жозе Моуринью: я не ожидал, что Лукаку будет забивать в каждом матче

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Саутгемптоном" (1:0) отметил игру форварда Ромелу Лукаку.

"Я знал, что он будет забивать голы, даже больше, чем забивал за "Вест Бромвич" или "Эвертон", что логично. Но я не ожидал, что он будет забивать в каждом матче. Он хорошо тренируется и очень важен для нас", - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Моуринью Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 02:44
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