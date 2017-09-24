Антонио Конте: "Сток" - очень хорошая команда с хорошими футболистами

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал гостевую победу над "Сток Сити" (4:0)."Это был хороший день, это хороший результат для нас. "Сток" - это очень хорошая команда с хорошими футболистами.Было очень сложно выиграть здесь, но мы заслужили эти три очка. Мы хорошо начали, забили быстрый гол и контролировали игру. Повторюсь, что здесь не просто победить", - цитирует Конте ВВС.