Зинедин Зидан: мы играли не блестяще, но получили три очка

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Алавесом" (2:1)."Команда показала серьезную игру. Мы играли не блестяще, но получили три очка. У нас впереди будут лучшие игры. Я поздравляю свою команду. Сьос провел хороший матч. Я рад за него. Я рад, что его голы принесли нам победу. Он показал, что нужен "Реалу", - цитирует Зидана AS.