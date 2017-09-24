Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Зинедин Зидан: мы играли не блестяще, но получили три очка

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Алавесом" (2:1).

"Команда показала серьезную игру. Мы играли не блестяще, но получили три очка. У нас впереди будут лучшие игры. Я поздравляю свою команду. Сьос провел хороший матч. Я рад за него. Я рад, что его голы принесли нам победу. Он показал, что нужен "Реалу", - цитирует Зидана AS.
Теги: Зидан Реал Алавес
Сегодня, 03:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.