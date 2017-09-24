Петер Бош: мы проявили себя хорошо как команда

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош прокомментировал победу над менхенгладбахской "Боруссией" (6:1)."Сегодня мы проявили себя хорошо как команда, хоть пять голов и забили два человека. Мы сыграли убедительно. Мы не давали мяч сопернику, зная, как он может быть опасен", - цитирует Боша Kicker.