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Петер Бош: мы проявили себя хорошо как команда

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош прокомментировал победу над менхенгладбахской "Боруссией" (6:1).

"Сегодня мы проявили себя хорошо как команда, хоть пять голов и забили два человека. Мы сыграли убедительно. Мы не давали мяч сопернику, зная, как он может быть опасен", - цитирует Боша Kicker.
Теги: Боруссия Д Боруссия М
Сегодня, 04:06
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