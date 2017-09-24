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Дортмундская "Боруссия" установила клубный рекорд на старте сезона

В матче 6-го тура чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда на своем поле разгромила "Боруссию" из Менхенгладбаха – 6:1.

Таким образом, на старте сезона дортмундцы забили 19 голов и пропустили лишь однажды, разница мячей при этом равна +18. Она является рекордной в истории клуба после стартовых шести матчей бундеслиги, информирует Bild.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 05:36
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