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Месут Озил может продолжить карьеру в "Интере"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в "Интера", сообщает Transfermarketweb.

Миланцы намерены купить 28-летнего немца во время январского трансферного окна, видя в нем замену Жоау Мариу. Несмотря на 3 голевые передачи в 5 матчах нынешней серии А, тренерский штаб "Интера" не совсем доволен игрой 24-летнего португальца.
Теги: Озил Интер Арсенал Трансферы
Сегодня, 08:29
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