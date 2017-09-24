Месут Озил может продолжить карьеру в "Интере"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в "Интера", сообщает Transfermarketweb.Миланцы намерены купить 28-летнего немца во время январского трансферного окна, видя в нем замену Жоау Мариу. Несмотря на 3 голевые передачи в 5 матчах нынешней серии А, тренерский штаб "Интера" не совсем доволен игрой 24-летнего португальца.