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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Маурицио Сарри: нам пришлось играть на поле, которое недостойно серии А
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над СПАЛ (3:2) в выездном матче чемпионата Италии.
"СПАЛ провел отличный матч, перекрыв все зоны в полузащите, но, к сожалению, нам пришлось играть на поле, которое недостойно серии А. И это уже не первый раз в сезоне. Учитывая наш стиль игры, это создает проблемы, потому что для контроля мяча нам приходится делать лишнее касание.
Так или иначе, против команды, которая выложилась по полной, было нелегко. Мы добились результата только после великолепной игры во втором тайме.
Гулям и Аллан сейчас находятся в прекрасной форме. Да и вся команда становится более целеустремленной, когда счет меняется не в нашу пользу. Столь мощная реакция при счете 2:2 говорит о том, что "Наполи" по-настоящему верит в себя", - цитирует Сарри Mediaset Premium.
"СПАЛ провел отличный матч, перекрыв все зоны в полузащите, но, к сожалению, нам пришлось играть на поле, которое недостойно серии А. И это уже не первый раз в сезоне. Учитывая наш стиль игры, это создает проблемы, потому что для контроля мяча нам приходится делать лишнее касание.
Так или иначе, против команды, которая выложилась по полной, было нелегко. Мы добились результата только после великолепной игры во втором тайме.
Гулям и Аллан сейчас находятся в прекрасной форме. Да и вся команда становится более целеустремленной, когда счет меняется не в нашу пользу. Столь мощная реакция при счете 2:2 говорит о том, что "Наполи" по-настоящему верит в себя", - цитирует Сарри Mediaset Premium.
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