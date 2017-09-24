Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик вновь травмировался

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик в матче с клубом СПАЛ получил травму, сообщает Mediaset Premium.Форвард прихрамывая вынужденно покинул поле на 70-й минуте, о степени повреждения станет известно после дополнительного медосбледования.Напомним, осенью прошлого года нападающий получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.