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Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик вновь травмировался

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик в матче с клубом СПАЛ получил травму, сообщает Mediaset Premium.

Форвард прихрамывая вынужденно покинул поле на 70-й минуте, о степени повреждения станет известно после дополнительного медосбледования.

Напомним, осенью прошлого года нападающий получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустил четыре месяца.
Теги: Милик Наполи
Сегодня, 10:04
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