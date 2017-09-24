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Марко Джампаоло: цель "Сампдории" - попадание в Лигу Европы

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло в преддверии матча с "Миланом" рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон.

"Безусловно, для "Милана", который потратил так много денег, цель – попадание в Лигу чемпионов. У нас есть планы на попадание в Лигу Европы, но время покажет, на что мы можем претендовать", - цитирует Джампаоло официальный сайт клуба.
Теги: Сампдория
Сегодня, 11:02
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