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Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте продлил контракт с клубом

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт мадридцев.

Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, ранее мадридцы продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.
Теги: Реал
Сегодня, 11:12
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