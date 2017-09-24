Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте продлил контракт с клубом

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт мадридцев.Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года.Напомним, ранее мадридцы продлили контракты с Марселу, Иско, Дани Карвахалем и Каримом Бензема.