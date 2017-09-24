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Альваро Мората: большое спасибо за новую песню

Нападающий "Челси" Альваро Мората, забивший три гола в матче АПЛ со "Сток Сити" (4:0), поблагодарил фанатов команды за новую о нем кричалку.

"Большое спасибо за новую песню! Вы – лучшие!" - написал Мората в своем твиттере.

Фанаты распевали: "Альваро, Альваро, он приехал из солнечной Испании и он лучше Харри Кейна".
Теги: Мората Челси
Сегодня, 11:21
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