Альваро Мората: большое спасибо за новую песню

Нападающий "Челси" Альваро Мората, забивший три гола в матче АПЛ со "Сток Сити" (4:0), поблагодарил фанатов команды за новую о нем кричалку."Большое спасибо за новую песню! Вы – лучшие!" - написал Мората в своем твиттере.Фанаты распевали: "Альваро, Альваро, он приехал из солнечной Испании и он лучше Харри Кейна".