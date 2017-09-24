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"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в белой форме

"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в рамках 11-го тура чемпионата России в выездной форме белого цвета.

Голкипер наденет желтый свитер.

"Зенит" сыграет с "Краснодаром" в белой форме
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 12:04
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