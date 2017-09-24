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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить
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Тома Фибел: у нас были все шансы победить "Спартак" (3)
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Неймар в "ПСЖ" получает больше 100 тысяч евро в день (5)
Неймар в "ПСЖ" получает больше 100 тысяч евро в день (5)
Тома Менье: у "ПСЖ" нет неймарозависимости
Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что у клуба нет зависимости от игры форварда Неймара.
"У нас нет неймарозависимости. Это уникальный игрок, но если вы посмотрите на нашу команду, то не сможете сказать, что мы не выигрываем без Неймара. У нас есть футболисты, способные принести победу. Они знают, как в одиночку приносить победу в трудные ситуации", - цитирует Менье goal.com.
"У нас нет неймарозависимости. Это уникальный игрок, но если вы посмотрите на нашу команду, то не сможете сказать, что мы не выигрываем без Неймара. У нас есть футболисты, способные принести победу. Они знают, как в одиночку приносить победу в трудные ситуации", - цитирует Менье goal.com.
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