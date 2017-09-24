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Тома Менье: у "ПСЖ" нет неймарозависимости

Защитник "ПСЖ" Тома Менье заявил, что у клуба нет зависимости от игры форварда Неймара.

"У нас нет неймарозависимости. Это уникальный игрок, но если вы посмотрите на нашу команду, то не сможете сказать, что мы не выигрываем без Неймара. У нас есть футболисты, способные принести победу. Они знают, как в одиночку приносить победу в трудные ситуации", - цитирует Менье goal.com.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 12:33
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