Жозе Моуринью: судья попросил меня уйти, и я ушел

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" сообщил, что не знает причины своего удаления со скамейки."Я не знаю, почему меня удалили. Арбитр сказал мне уйти, и я ушел. Попросил ли я объяснений? Нет. Мне сказали уйти, и я ушел", - цитирует Моуринью ESPN.