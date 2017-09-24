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Жозе Моуринью: судья попросил меня уйти, и я ушел

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 6-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" сообщил, что не знает причины своего удаления со скамейки.

"Я не знаю, почему меня удалили. Арбитр сказал мне уйти, и я ушел. Попросил ли я объяснений? Нет. Мне сказали уйти, и я ушел", - цитирует Моуринью ESPN.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:37
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