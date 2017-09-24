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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матч "Спартак" - "Ливерпуль" проданы все билеты
На матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль" проданы все билеты.
"Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на нынешний сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности.
Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию "чёрного рынка", для данной игры группового этапа Лиги чемпионов было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретённые билеты поступят в электронном виде покупателям сегодня, 24 сентября, на указанные ими ранее email-адреса", — сообщается в сообщении на сайте "Спартака".
"Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на нынешний сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности.
Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию "чёрного рынка", для данной игры группового этапа Лиги чемпионов было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретённые билеты поступят в электронном виде покупателям сегодня, 24 сентября, на указанные ими ранее email-адреса", — сообщается в сообщении на сайте "Спартака".
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