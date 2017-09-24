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На матч "Спартак" - "Ливерпуль" проданы все билеты

На матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" — "Ливерпуль" проданы все билеты.

"Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков "Спартака", владельцев абонементов на нынешний сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки. Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности.

Как сообщалось ранее, в связи с мерами, направленными на минимизацию "чёрного рынка", для данной игры группового этапа Лиги чемпионов было принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. Сообщаем вам, что приобретённые билеты поступят в электронном виде покупателям сегодня, 24 сентября, на указанные ими ранее email-адреса", — сообщается в сообщении на сайте "Спартака".
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 12:39
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6
(2)
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:11) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Судя по отписавшимся,действительно у нас самый популярный и великий клуб.Даже про свои команды забывают,только новости о Спартаке ждут)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:03) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бедняги....И ведь верят во что то...Секта да и только....
Регистрация: 15.03.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:01) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: Algus64
Болельщики "Спартака" - мазохисты? Так хотят посмотреть на пяток безответных мячей в их воротах?

я думаю на Ливер хотят посмотреть


Это точно...такие команды раз в пять лет можно спартачам увидеть...обычно PlayStation


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:00) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Грустно за Квинси,что он не сыграет.Для него матч то был очень важный.Ливер веселая,атакующая команда.Будет много голов.Интрига матча сколько защитников выйдет у Карреры?Пять или сразу семь?


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:48) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Algus64
Болельщики "Спартака" - мазохисты? Так хотят посмотреть на пяток безответных мячей в их воротах?

я думаю на Ливер хотят посмотреть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:42) #
  • +11
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Болельщики "Спартака" - мазохисты? Так хотят посмотреть на пяток безответных мячей в их воротах?
Регистрация: 22.02.2013
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