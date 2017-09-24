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Владимир Ильин начнёт матч с "Тосно" на скамейке запасных

Стали известны составы "Урала" и "Тосно" на матч 11-го тура чемпионата России.

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Чернов, Меркулов, Динга, Манучарян, Емельянов, Ильин.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.

Запасные: Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карницкий, Карвалью, Мелкадзе, Труич.
Теги: Урал Тосно
Сегодня, 13:10
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