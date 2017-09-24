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"Реал" продлит контракт с Марко Асенсио до 2023 года

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио подпишет с клубом новое соглашение, информирует AS.

Сообщается, что в новом контракте испанца будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро. Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года.
Теги: Асенсио Реал
Сегодня, 13:57
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