"Реал" продлит контракт с Марко Асенсио до 2023 года

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио подпишет с клубом новое соглашение, информирует AS.Сообщается, что в новом контракте испанца будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро. Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года.