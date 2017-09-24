Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:38
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
04:40
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
"Реал" продлит контракт с Марко Асенсио до 2023 года
Полузащитник "Реала" Марко Асенсио подпишет с клубом новое соглашение, информирует AS.
Сообщается, что в новом контракте испанца будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро. Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года.
Сообщается, что в новом контракте испанца будут прописаны отступные в размере 500 миллионов евро. Ожидается, что продление соглашения состоится на следующей неделе. Новый контракт сторон будет рассчитан до лета 2023 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.