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Александр Тарханов: Димитров пропустит около недели

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Тосно" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что высокие центральные защитники команды успели вовремя восстановиться, поскольку форвард соперника Антон Заболотный опасно действует на втором этаже.

"Димитров получил на тренировке небольшую травму, пропустит около недели. Хорошо, что восстановились центральные защитники. У "Тосно" есть футболисты, которые хорошо на втором этаже играют, в частности, Заболотный", - сказал Тарханов.
Теги: Тарханов Урал Тосно
Сегодня, 14:04
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