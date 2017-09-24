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Квинси Промес: придут лучшие дни

Нападающий "Спартака" Квинси Промес на своей странице в Instagram отреагировал на ничью красно-белых с "Анжи" в матче 11-го тура чемпионата России.

"Придут лучшие дни", – написал Промес.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 14:42
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