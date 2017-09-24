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Аленичев выше Тихонова. «Енисей» выиграл матч лидеров ФНЛ
Лидеры ФНЛ на неделе выбили из Кубка России его действующего обладателя и команду, которая всерьёз заявляла об амбициях взять трофей, а в воскресенье встретились в Красноярске чтобы выяснить, кто сильнее прямо сейчас.
Грозы авторитетов
Победа клуба ФНЛ над командой Премьер-лиги никого не удивляет, но «Енисей» и «Крылья» добились викторий, выходящих из ряда вон. Красноярцы просто разнесли «Ахмат», который играл основой и уже давно ставит задачу победить в Кубке России. Успех «Крыльев» получился менее убедительным, но более эпичным и запоминающимся: самарцы даже полуторным составом сумели забить «Локомотиву» 3 мяча (пусть с помощью Пейчиновича), трижды вели в счёте, хотя состав Сёмин выставил мощный: из игроков основы на поле не выходили разве что Гильерме, Баринов и Фарфан.
Аленичев – фаворит
Несмотря на имя и опыт «Крыльев», фаворитом матча стоило считать бывшую, а не нынешнюю команду Андрея Тихонова. Во-первых, красноярцам не надо было никуда лететь после кубкового матча. Во-вторых, «Енисей», что дикость, но данность, играет в манеже – к закрытому месту проведения матчей в этом сезоне не приспособился никто, включая «Ахмат» и ещё 5 команд ФНЛ. В-третьих, команда Аленичева просто-напросто играет ярче и одерживает более уверенные победы.
Неудержимый
Если в прошлом сезоне гением ФНЛ являлся Кирилл Панченко, который получал приглашение в сборную из «Динамо», то сейчас его роль пытается взять на себя Андрей Козлов. Вызова в национальную команду он пока не получал, но 13 забитых мячей после 14 туров являются космическим результатом, особенно для такой тяжёлой с точки зрения атаки лиге.
И хотя в начале «Крылья» больше держали мяч, уже в первые 12 минут Козлиньо (так нарёк форварда знаменитый твиттер «Енисея») имел 2 отличных момента для взятия ворот. Сначала он открылся под передачу с фланга, затем отлепился от Гаджибекова ещё и на угловом, но в обоих случаях в ворота не попал. 3 центральных защитника «Крыльев» (причём Гаджибеков не играл с «Локо» и должен был быть свеж) никак не могли уследить за супербомбардиром.
Стабилизация
После двух моментов Козлова рисунок игры устоялся: «Крылья» на правах гостей и самой малопропускающей команды стали играть «вторым номером», а «Енисей» как хозяин и наиболее забивной клуб побежал вперёд. «Крыльям» удалось нормализовать ситуацию у своих ворот, не давать «Енисею» атаковать сходу и прикрыть Козлова. В районе 30-й минуты самарцы даже попробовали атаковать позиционно, однако «Енисей» этим намерением шикарно воспользовался и начал хлестать гостей быстрыми выпадами.
К чему всё шло
«Крылья» провели относительно спокойный 20-минутный отрезок, но не чувствовалось, что они выполняет свой план на игру лучше «Енисея», который готов был прибавить и сделал это в удобный момент. Несколькими размашистыми, быстрыми и наглыми атаками «Енисей» вжал самарцев в их штрафную, заставляя бросаться под мячи в последний момент.
Но на 38-й минуте их уже ничего не спасло: Камеш шикарно разобрался с оппонентом на краю штрафной, Конюхов неудачно прервал прострел, а Егор Иванов оказался первым на добивании.
На добивании, но уже не мяча, а соперника в целом, следом оказался Чичерин – лишь голова Надсона не позволила мячу со штрафного влететь в девятку. На перевес «Енисей» однозначно наиграл, да и счёт 2:0 не смотрелся бы таким уж нелогичным по итогам 1-го тайма. Правда, «Крылья» могли оперативно сравнять счёт в эпизоде с ударом Зотова после навеса Алиева, однако этот опасный эпизод в исполнении самарцев был единичен.
Без интриги
Тихонов не стал делать замены в перерыве, хотя мог бы. «Крылья» продолжили испытывать большущие проблемы в созидании. На 58-й минуте самарцам наконец удалось снабдить хорошим навесом Корниленко, но Филиппов оправдал своё нахождение в воротах. Вместо того, чтобы нарастить давление, дальше «Крылья» по минуте катали мяч в районе центрального круга, будучи не в силах начать атаку.
«Енисей» очень уверенно держал соперника на неопасной дистанции. «Крыльям» не помогали выход Ткачука и Клёнкина, переход на игру в 4 защитника – самарцы лишь раскрывались, нервничали на угловых и пропускали контратаки. В ходе одной из них Камеш и Сердеров вывалились на одного защитника, но решить исход игры «Енисею» не позволила возмутительная жадность латыша.
Тщетные потуги
«Крылья» не могли придумать ничего, кроме навеса на Корниленко, но и его подготовить не смогли. На 81-й минуте Алиеву повезло с удачным рикошетом после подачи. Форвард успел под неё подстроиться, но Филиппов перевёл мяч в перекладину своих ворот. Спасать «Крылья» Тихонов отправил и автора первого мяча в ворота «Локомотива» Башкирова, а в концовке – здоровяка-защитника Гоцука. Но проблемы с подготовкой атак никуда не делись, а без хороших навесов он, Корниленко и ещё один защитник Надсон впереди помочь ничем не могли. Бразилец в добавленное время попытался было откликнуться на подачу Алиева, но опоздал и влетел в Филиппова, потому залетевший в ворота мяч был абсолютно справедливо не засчитан.
Настолько же справедлив сегодняшний итог: «Енисей» как по турнирной дистанции, так и в личном матче был более яркой командой, которая умело воспользовалась преимуществом привычки к манежу и отсутствием перелёта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Грозы авторитетов
Победа клуба ФНЛ над командой Премьер-лиги никого не удивляет, но «Енисей» и «Крылья» добились викторий, выходящих из ряда вон. Красноярцы просто разнесли «Ахмат», который играл основой и уже давно ставит задачу победить в Кубке России. Успех «Крыльев» получился менее убедительным, но более эпичным и запоминающимся: самарцы даже полуторным составом сумели забить «Локомотиву» 3 мяча (пусть с помощью Пейчиновича), трижды вели в счёте, хотя состав Сёмин выставил мощный: из игроков основы на поле не выходили разве что Гильерме, Баринов и Фарфан.
Аленичев – фаворит
Несмотря на имя и опыт «Крыльев», фаворитом матча стоило считать бывшую, а не нынешнюю команду Андрея Тихонова. Во-первых, красноярцам не надо было никуда лететь после кубкового матча. Во-вторых, «Енисей», что дикость, но данность, играет в манеже – к закрытому месту проведения матчей в этом сезоне не приспособился никто, включая «Ахмат» и ещё 5 команд ФНЛ. В-третьих, команда Аленичева просто-напросто играет ярче и одерживает более уверенные победы.
Неудержимый
Если в прошлом сезоне гением ФНЛ являлся Кирилл Панченко, который получал приглашение в сборную из «Динамо», то сейчас его роль пытается взять на себя Андрей Козлов. Вызова в национальную команду он пока не получал, но 13 забитых мячей после 14 туров являются космическим результатом, особенно для такой тяжёлой с точки зрения атаки лиге.
И хотя в начале «Крылья» больше держали мяч, уже в первые 12 минут Козлиньо (так нарёк форварда знаменитый твиттер «Енисея») имел 2 отличных момента для взятия ворот. Сначала он открылся под передачу с фланга, затем отлепился от Гаджибекова ещё и на угловом, но в обоих случаях в ворота не попал. 3 центральных защитника «Крыльев» (причём Гаджибеков не играл с «Локо» и должен был быть свеж) никак не могли уследить за супербомбардиром.
Стабилизация
После двух моментов Козлова рисунок игры устоялся: «Крылья» на правах гостей и самой малопропускающей команды стали играть «вторым номером», а «Енисей» как хозяин и наиболее забивной клуб побежал вперёд. «Крыльям» удалось нормализовать ситуацию у своих ворот, не давать «Енисею» атаковать сходу и прикрыть Козлова. В районе 30-й минуты самарцы даже попробовали атаковать позиционно, однако «Енисей» этим намерением шикарно воспользовался и начал хлестать гостей быстрыми выпадами.
К чему всё шло
«Крылья» провели относительно спокойный 20-минутный отрезок, но не чувствовалось, что они выполняет свой план на игру лучше «Енисея», который готов был прибавить и сделал это в удобный момент. Несколькими размашистыми, быстрыми и наглыми атаками «Енисей» вжал самарцев в их штрафную, заставляя бросаться под мячи в последний момент.
Но на 38-й минуте их уже ничего не спасло: Камеш шикарно разобрался с оппонентом на краю штрафной, Конюхов неудачно прервал прострел, а Егор Иванов оказался первым на добивании.
На добивании, но уже не мяча, а соперника в целом, следом оказался Чичерин – лишь голова Надсона не позволила мячу со штрафного влететь в девятку. На перевес «Енисей» однозначно наиграл, да и счёт 2:0 не смотрелся бы таким уж нелогичным по итогам 1-го тайма. Правда, «Крылья» могли оперативно сравнять счёт в эпизоде с ударом Зотова после навеса Алиева, однако этот опасный эпизод в исполнении самарцев был единичен.
Без интриги
Тихонов не стал делать замены в перерыве, хотя мог бы. «Крылья» продолжили испытывать большущие проблемы в созидании. На 58-й минуте самарцам наконец удалось снабдить хорошим навесом Корниленко, но Филиппов оправдал своё нахождение в воротах. Вместо того, чтобы нарастить давление, дальше «Крылья» по минуте катали мяч в районе центрального круга, будучи не в силах начать атаку.
«Енисей» очень уверенно держал соперника на неопасной дистанции. «Крыльям» не помогали выход Ткачука и Клёнкина, переход на игру в 4 защитника – самарцы лишь раскрывались, нервничали на угловых и пропускали контратаки. В ходе одной из них Камеш и Сердеров вывалились на одного защитника, но решить исход игры «Енисею» не позволила возмутительная жадность латыша.
Тщетные потуги
«Крылья» не могли придумать ничего, кроме навеса на Корниленко, но и его подготовить не смогли. На 81-й минуте Алиеву повезло с удачным рикошетом после подачи. Форвард успел под неё подстроиться, но Филиппов перевёл мяч в перекладину своих ворот. Спасать «Крылья» Тихонов отправил и автора первого мяча в ворота «Локомотива» Башкирова, а в концовке – здоровяка-защитника Гоцука. Но проблемы с подготовкой атак никуда не делись, а без хороших навесов он, Корниленко и ещё один защитник Надсон впереди помочь ничем не могли. Бразилец в добавленное время попытался было откликнуться на подачу Алиева, но опоздал и влетел в Филиппова, потому залетевший в ворота мяч был абсолютно справедливо не засчитан.
Настолько же справедлив сегодняшний итог: «Енисей» как по турнирной дистанции, так и в личном матче был более яркой командой, которая умело воспользовалась преимуществом привычки к манежу и отсутствием перелёта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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