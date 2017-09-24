Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:25
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
14:42
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
12:38
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
04:40
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
Алексей Сорокин: КК-2017 показал, что мы способны на достойном уровне проводить крупные турниры (1)
"Сампдория" одержала победу над "Миланом"
Матч 6-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Милан" завершился победой хозяев поля – 2:0.
Чемпионат Италии
6 тур
"Сампдория" - "Милан"
Голы: Сапата, 72, Альварес, 90+1
"Сампдория": Пуджони - Сильвестре, Стринич, Берешиньски, Феррари - Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, (Альварес, 90+1), - Куальярелла, Сапата.
"Милан": Доннарумма - Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сапата - Биглия, Кессиэ, Сусо, (Кутроне, 78), Бонавентура, (Чалханоглу, 78), Абате, (Борини, 82), - Калинич.
Предупреждения: Доннарумма, 72
Чемпионат Италии
6 тур
"Сампдория" - "Милан"
Голы: Сапата, 72, Альварес, 90+1
"Сампдория": Пуджони - Сильвестре, Стринич, Берешиньски, Феррари - Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, (Альварес, 90+1), - Куальярелла, Сапата.
"Милан": Доннарумма - Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сапата - Биглия, Кессиэ, Сусо, (Кутроне, 78), Бонавентура, (Чалханоглу, 78), Абате, (Борини, 82), - Калинич.
Предупреждения: Доннарумма, 72
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.