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"Сампдория" одержала победу над "Миланом"

Матч 6-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Милан" завершился победой хозяев поля – 2:0.

Чемпионат Италии

6 тур

"Сампдория" - "Милан"

Голы: Сапата, 72, Альварес, 90+1

"Сампдория": Пуджони - Сильвестре, Стринич, Берешиньски, Феррари - Баррето, Торрейра, Рамирес, Прат, (Альварес, 90+1), - Куальярелла, Сапата.

"Милан": Доннарумма - Бонуччи, Романьоли, Родригес, Сапата - Биглия, Кессиэ, Сусо, (Кутроне, 78), Бонавентура, (Чалханоглу, 78), Абате, (Борини, 82), - Калинич.

Предупреждения: Доннарумма, 72
Сегодня, 15:31
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