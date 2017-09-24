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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Уфа" - "Арсенал" Т: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Уфы" и тульского "Арсенала" на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги.
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
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