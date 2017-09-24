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"Уфа" - "Арсенал" Т: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Уфы" и тульского "Арсенала" на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Теги: Уфа Арсенал Тула
Сегодня, 15:32
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