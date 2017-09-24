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"Ростов" - "Локомотив": Лысов сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Локомотива" на матч 11-го тура РФПЛ.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачёв, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.

Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Вилюш, Киреев, Зуев, Думбия, Кинтеро, Майер, Дядюн, Шомуродов.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.

Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Галанин, Галаджан, Эдер.
Теги: Ростов Локомотив
Сегодня, 15:33
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№3 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 16:09) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стыдно спрашивать кто такой Лысов-даже лохомоты этого не знают. smile
Регистрация: 18.02.2012
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 16:07) #
  • -1
  •  (1)
online

Ditrih,
Тоже об этом подумал, возможно будущая звезда и перейдет на скамейку Зенита smile
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
лысов-кто это?
Регистрация: 1.06.2014
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