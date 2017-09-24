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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ростов" - "Локомотив": Лысов сыграет с первых минут
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Локомотива" на матч 11-го тура РФПЛ.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачёв, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Вилюш, Киреев, Зуев, Думбия, Кинтеро, Майер, Дядюн, Шомуродов.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Галанин, Галаджан, Эдер.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачёв, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.
Запасные: Абаев, Гошев, Устинов, Вилюш, Киреев, Зуев, Думбия, Кинтеро, Майер, Дядюн, Шомуродов.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ан. Миранчук, Корян, Галанин, Галаджан, Эдер.
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