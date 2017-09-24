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"Урал" одержал уверенную победу над "Тосно"

В матче 11-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу над "Тосно".

Чемпионат России

11 тур

"Урал" - "Тосно" 3:1

Голы: Чантурия, 4 (пен.), Евсеев, 9, Бифалви, 57 (пен.), Труич, 87

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, (Ильин, 77), Чантурия, (Манучарян, 70), Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, (Труич, 75), Мирзов, Казаев, (Мелкадзе, 65), Роша, Полетанович, (Трошечкин, 89), Заболотный.

Предупреждения: Палиенко, 27, Мирзов, 34, Заболотный, 58, Дугалич, 82, Полетанович, 88, Манучарян, 90+1, Мелкадзе, 90+2

Удаление: Мирзов, 90+3
Теги: Урал Тосно
Сегодня, 15:52
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6
(0)
№6 Написал: Цезарь (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Algus64
"УРАЛ" ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД "ТОСНО"
и отправил "Спартак" на почётное девятое место. Почётное, потому что - первое во второй половине.

вернулись править во второй восьмерке smile
Регистрация: 21.09.2017
№5 Написал: ilovefootball (Сегодня, 16:06) #
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  •  (3)
online

Когда 2 пенальти - это неуверенная победа!
Регистрация: 18.03.2013
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:02) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
"УРАЛ" ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД "ТОСНО"
и отправил "Спартак" на почётное девятое место. Почётное, потому что - первое во второй половине.


а вот это уже чистая незамутнённая шизофрения..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
"УРАЛ" ОДЕРЖАЛ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ НАД "ТОСНО"
и отправил "Спартак" на почётное девятое место. Почётное, потому что - первое во второй половине.
Регистрация: 22.02.2013
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 15:54) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Да уж, два пеналя себе лесники привезли, а так молодцы..не плохо бились..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
отходя от результата матча. возникает вопрос. как такие дауны как турбин судят премьер лигу? это же тихий ужас...


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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