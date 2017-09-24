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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Урал" одержал уверенную победу над "Тосно"
В матче 11-го тура чемпионата России "Урал" одержал победу над "Тосно".
Чемпионат России
11 тур
"Урал" - "Тосно" 3:1
Голы: Чантурия, 4 (пен.), Евсеев, 9, Бифалви, 57 (пен.), Труич, 87
"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, (Ильин, 77), Чантурия, (Манучарян, 70), Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, (Труич, 75), Мирзов, Казаев, (Мелкадзе, 65), Роша, Полетанович, (Трошечкин, 89), Заболотный.
Предупреждения: Палиенко, 27, Мирзов, 34, Заболотный, 58, Дугалич, 82, Полетанович, 88, Манучарян, 90+1, Мелкадзе, 90+2
Удаление: Мирзов, 90+3
Чемпионат России
11 тур
"Урал" - "Тосно" 3:1
Голы: Чантурия, 4 (пен.), Евсеев, 9, Бифалви, 57 (пен.), Труич, 87
"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, (Ильин, 77), Чантурия, (Манучарян, 70), Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, (Труич, 75), Мирзов, Казаев, (Мелкадзе, 65), Роша, Полетанович, (Трошечкин, 89), Заболотный.
Предупреждения: Палиенко, 27, Мирзов, 34, Заболотный, 58, Дугалич, 82, Полетанович, 88, Манучарян, 90+1, Мелкадзе, 90+2
Удаление: Мирзов, 90+3
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