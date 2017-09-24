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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Парфёнов: какой был план? Победить. На что делался упор? На игру в футбол
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов после поражения от "Урала" (1:3) был немногословен.
- Какой изначально был план на игру сегодня?
- Победить.
- На что делался упор?
- На игру в футбол. Пытались играть в футбол, начало провалили. Пытались исправить. Не хочется сейчас лишнего говорить. Есть люди, которые посмотрят.
- Если проводить параллели с матчем против "Спартака", чего не хватило команде, чтобы отыграться с 0:2?
- Посмотрим, разберём, - промолвил Парфёнов в эфире канала "Наш Футбол".
- Какой изначально был план на игру сегодня?
- Победить.
- На что делался упор?
- На игру в футбол. Пытались играть в футбол, начало провалили. Пытались исправить. Не хочется сейчас лишнего говорить. Есть люди, которые посмотрят.
- Если проводить параллели с матчем против "Спартака", чего не хватило команде, чтобы отыграться с 0:2?
- Посмотрим, разберём, - промолвил Парфёнов в эфире канала "Наш Футбол".
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