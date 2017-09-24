Дмитрий Парфёнов: какой был план? Победить. На что делался упор? На игру в футбол

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов после поражения от "Урала" (1:3) был немногословен.- Победить.- На игру в футбол. Пытались играть в футбол, начало провалили. Пытались исправить. Не хочется сейчас лишнего говорить. Есть люди, которые посмотрят.- Посмотрим, разберём, - промолвил Парфёнов в эфире канала "Наш Футбол".