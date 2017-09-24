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Дмитрий Парфёнов: какой был план? Победить. На что делался упор? На игру в футбол

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов после поражения от "Урала" (1:3) был немногословен.

- Какой изначально был план на игру сегодня?

- Победить.

- На что делался упор?

- На игру в футбол. Пытались играть в футбол, начало провалили. Пытались исправить. Не хочется сейчас лишнего говорить. Есть люди, которые посмотрят.

- Если проводить параллели с матчем против "Спартака", чего не хватило команде, чтобы отыграться с 0:2?

- Посмотрим, разберём, - промолвил Парфёнов в эфире канала "Наш Футбол".
Теги: Парфенов Тосно Урал
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну всё правильно Дима!Пар в матче со Спартаком выпустили,а теперь можно и не играть,всё равно вылетите на хрен в ФНЛ!!!И не надо делать умное лицо,типа разберём игру,побеседуем с командой.Такой Спартак может обыграть любая команда,а тебе с командой нечего делать в Премьер лиге.
Регистрация: 2.04.2012
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