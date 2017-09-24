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Шедевр от Евсеева и два пенальти - рецепт победы "Урала" над "Тосно"
"Урал" с шестой попытки одержал первую победу у себя дома в этом сезоне в российской премьер-лиге. Реабилитировались за разгром в кубке от "Шинника" екатеринбуржцы, уверенно переиграв "Тосно" со счётом 3-1. Гол престижа гости забили лишь на последних минутах встречи.
В 11-ом туре российской премьер-лиги достаточно ярких афиш и противостояний между лидерами чемпионата, и на первый взгляд встреча между "Уралом" и "Тосно" не представляла из себя чего-то поистине интригующего. Когда перед тобой выбор между играми "Краснодара" с "Зенитом", "Динамо" с ЦСКА, "Ростова" с "Локомотивом" и игрой в Екатеринбурге, что ты выберешь? Спасает только лишь календарь, разводя эти игры по разным временным блокам для футбольных гурманов.
Команды из нижней половины турнирной таблицы посредственно начали сезон. "Урал" до сих пор не смог одержать ни одной победы у себя дома, слишком сильно гостеприимничая с соперниками и разошедшись с ними в пяти матчах подряд ничейными результатами. На неделе команда Александра Тарханова разгромно уступила в кубке России ярославскому "Шиннику" 0-3 и явно была настроена извиниться своей игрой и результатом перед болельщиками во встрече с "Тосно".
Новичок премьер-лиги из ленинградской области удивлять начал только в последнее время. Две последние игры в чемпионате команда под руководством Дмитрия Парфёнова набирала очки, в том числе и во встрече со "Спартаком" в Санкт-Петербурге. В 1/16 финала кубка страны одна из немногочисленных команд из премьер-лиги, кто сумел переиграть соперников рангом ниже - тосненцы оказались сильнее подопечных Андрея Талалаева, переиграв в гостях "Тюмень" 2-1. В этой встрече за них дебютировал Владимир Быстров, вернувшийся поближе к родным пенатам в ленинградскую область. Сегодня он остался в запасе, несмотря на то, что хочет больше практики - Парфёнов считает, что полузащитник ещё не до конца готов проводить встречи с первых минут.
"Урал" был вынужден обходиться в этой игре с первых минут без Ильина и Фидлера, однако, на первых минутах никто из болельщиков, пришедших в этот воскресный день на "СКБ-Банк Арену", об этом не вспоминал. Хозяева действительно начали резво, желая реабилитироваться за последние домашние неудачи и вылет из кубка. К девятой минуте счёт был уже 2-0 в пользу екатеринбуржцев. Сначала Чантурия реализовал пенальти за собственный снос в исполнении Дудиева на пятой минуте, а затем Евсеев сотворил настоящий шедевр, ударом боковыми ножницами с лёту пробив Юрченко.
Гости долго не могли придти в себя от апгрейда в показателе "гостеприимство" у "Урала". Пару раз жёстко фолили, зарабатывая карточки в попытках остудить пыл соперника. В этом плане в протоколе отметились Палиенко и Мирзов. Лишь на 41-ой минуте опасность перекочевала к воротам Годзюра. Голкипер, вытянувшись в струнку, вытащил мяч после удара Заболотного, а на добивании Мирзову сыграть не позволил Кулаков, зацепивший его по ноге. В этот раз свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина промолчал.
Достаточно живой футбол получился и в начале второго тайма. Второй пенальти в ворота Юрченко Турбин поставил на 55-ой минуте, когда голкипер "Тосно" сфолил, неудачно сыграв на выходе против Бикфалви. В тренерском штабе "Урала", видимо, не верят в примету "Заработал пенальти - отдай пробить другому". В первом тайме реализовал 11-метровый штрафной удар заработавший его Чантурия, во втором пострадавший от стыка с Юрченко Бикфалви не уступил никому право реализовать пенальти. 3-0, большая часть интриги испарилась, как карандаш после фокуса Джокера в "Тёмном рыцаре" Кристофера Нолана.
Пошли замены со стороны обоих специалистов. Ротация к третьему матчу за неделю неизбежна, а здесь к этому были все возможности. Тарханов дал поиграть Манучаряну, Ильину и Меркулову, Парфёнов выпустил Мелкадзе, Труича и Трошечкина. Всё это, впрочем, никак не повлияло на итоговый результат встречи. Лишь гол престижа удалось забить "Тосно" - отличился как раз один из "свеженьких". Никола Труич в своём третьем матче за новый клуб отметился дебютным голом.
В концовке нервы не выдержали у доброй половины игроков обеих команд. В результате небольшой потасовки был удалён за вторую жёлтую карточку Мирзов, горчичниками отметились ещё трое футболистов, особо активничавших в околофутбольных делах. Хозяева довели матч до победы, первой победы для себя на "СКБ-Банк Арене" в этом сезоне. Команда Александра Тарханова временно взлетает аж на шестую строчку турнирной таблице, разом оставляя за собой "Рубин", "Ахмат" и "Спартак". "Тосно" же остаётся в зоне стыковых матчей. Впрочем, чемпионат в самом разгаре, сколько ещё турнирных изменений нам предстоит увидеть, и не сосчитать.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 11-ый тур
"Урал" (Екатеринбург) 3-1 "Тосно" (Тосно)
Голы: Чантурия, 5 (пен.); Евсеев, 9; Бикфалви, 55 (пен.) - Труич, 85
"Урал": Годзюр, Данцев (Меркулов, 79), Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, (Ильин, 72), Чантурия, (Манучарян, 69), Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, (Труич, 69), Мирзов, Казаев, (Мелкадзе, 61), Роша, Полетанович, (Трошечкин, 85), Заболотный.
Предупреждения: Манучарян, 90+2; Бумаль, 90+2 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 56; Дугалич, 76; Полетанович, 82, Мелкадзе, 90+2
Удаление: Мирзов, 90+3
"Урал" (Екатеринбург) 3-1 "Тосно" (Тосно)
Голы: Чантурия, 5 (пен.); Евсеев, 9; Бикфалви, 55 (пен.) - Труич, 85
"Урал": Годзюр, Данцев (Меркулов, 79), Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, (Ильин, 72), Чантурия, (Манучарян, 69), Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, (Труич, 69), Мирзов, Казаев, (Мелкадзе, 61), Роша, Полетанович, (Трошечкин, 85), Заболотный.
Предупреждения: Манучарян, 90+2; Бумаль, 90+2 - Палиенко, 23; Мирзов, 30; Заболотный, 56; Дугалич, 76; Полетанович, 82, Мелкадзе, 90+2
Удаление: Мирзов, 90+3
В 11-ом туре российской премьер-лиги достаточно ярких афиш и противостояний между лидерами чемпионата, и на первый взгляд встреча между "Уралом" и "Тосно" не представляла из себя чего-то поистине интригующего. Когда перед тобой выбор между играми "Краснодара" с "Зенитом", "Динамо" с ЦСКА, "Ростова" с "Локомотивом" и игрой в Екатеринбурге, что ты выберешь? Спасает только лишь календарь, разводя эти игры по разным временным блокам для футбольных гурманов.
Команды из нижней половины турнирной таблицы посредственно начали сезон. "Урал" до сих пор не смог одержать ни одной победы у себя дома, слишком сильно гостеприимничая с соперниками и разошедшись с ними в пяти матчах подряд ничейными результатами. На неделе команда Александра Тарханова разгромно уступила в кубке России ярославскому "Шиннику" 0-3 и явно была настроена извиниться своей игрой и результатом перед болельщиками во встрече с "Тосно".
Новичок премьер-лиги из ленинградской области удивлять начал только в последнее время. Две последние игры в чемпионате команда под руководством Дмитрия Парфёнова набирала очки, в том числе и во встрече со "Спартаком" в Санкт-Петербурге. В 1/16 финала кубка страны одна из немногочисленных команд из премьер-лиги, кто сумел переиграть соперников рангом ниже - тосненцы оказались сильнее подопечных Андрея Талалаева, переиграв в гостях "Тюмень" 2-1. В этой встрече за них дебютировал Владимир Быстров, вернувшийся поближе к родным пенатам в ленинградскую область. Сегодня он остался в запасе, несмотря на то, что хочет больше практики - Парфёнов считает, что полузащитник ещё не до конца готов проводить встречи с первых минут.
"Урал" был вынужден обходиться в этой игре с первых минут без Ильина и Фидлера, однако, на первых минутах никто из болельщиков, пришедших в этот воскресный день на "СКБ-Банк Арену", об этом не вспоминал. Хозяева действительно начали резво, желая реабилитироваться за последние домашние неудачи и вылет из кубка. К девятой минуте счёт был уже 2-0 в пользу екатеринбуржцев. Сначала Чантурия реализовал пенальти за собственный снос в исполнении Дудиева на пятой минуте, а затем Евсеев сотворил настоящий шедевр, ударом боковыми ножницами с лёту пробив Юрченко.
Гости долго не могли придти в себя от апгрейда в показателе "гостеприимство" у "Урала". Пару раз жёстко фолили, зарабатывая карточки в попытках остудить пыл соперника. В этом плане в протоколе отметились Палиенко и Мирзов. Лишь на 41-ой минуте опасность перекочевала к воротам Годзюра. Голкипер, вытянувшись в струнку, вытащил мяч после удара Заболотного, а на добивании Мирзову сыграть не позволил Кулаков, зацепивший его по ноге. В этот раз свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина промолчал.
Достаточно живой футбол получился и в начале второго тайма. Второй пенальти в ворота Юрченко Турбин поставил на 55-ой минуте, когда голкипер "Тосно" сфолил, неудачно сыграв на выходе против Бикфалви. В тренерском штабе "Урала", видимо, не верят в примету "Заработал пенальти - отдай пробить другому". В первом тайме реализовал 11-метровый штрафной удар заработавший его Чантурия, во втором пострадавший от стыка с Юрченко Бикфалви не уступил никому право реализовать пенальти. 3-0, большая часть интриги испарилась, как карандаш после фокуса Джокера в "Тёмном рыцаре" Кристофера Нолана.
Пошли замены со стороны обоих специалистов. Ротация к третьему матчу за неделю неизбежна, а здесь к этому были все возможности. Тарханов дал поиграть Манучаряну, Ильину и Меркулову, Парфёнов выпустил Мелкадзе, Труича и Трошечкина. Всё это, впрочем, никак не повлияло на итоговый результат встречи. Лишь гол престижа удалось забить "Тосно" - отличился как раз один из "свеженьких". Никола Труич в своём третьем матче за новый клуб отметился дебютным голом.
В концовке нервы не выдержали у доброй половины игроков обеих команд. В результате небольшой потасовки был удалён за вторую жёлтую карточку Мирзов, горчичниками отметились ещё трое футболистов, особо активничавших в околофутбольных делах. Хозяева довели матч до победы, первой победы для себя на "СКБ-Банк Арене" в этом сезоне. Команда Александра Тарханова временно взлетает аж на шестую строчку турнирной таблице, разом оставляя за собой "Рубин", "Ахмат" и "Спартак". "Тосно" же остаётся в зоне стыковых матчей. Впрочем, чемпионат в самом разгаре, сколько ещё турнирных изменений нам предстоит увидеть, и не сосчитать.
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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