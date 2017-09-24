Александр Тарханов: Заболотный почти всё выигрывает, но мы составили ему конкуренцию

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с "Тосно" (3:1) отметил сильные стороны соперника и прокомментировал неудачный матч в Кубке России.- Они играют в атлетичный футбол, много борьбы, Заболотный почти всё выигрывает, но сегодня мы составили ему конкуренцию. Хорошо за спину открываются фланговые игроки плюс фланговые передачи. В 1-м тайме несколько моментов было, но мы кое-что подкорректировали и во 2-м тайме почти не было фланговых передач. Они все мощные, но мы хорошо контролировали мяч и создали много моментов.- У нас там многие не играли, почти все иностранцы. По разным причинам - кто-то травмирован, да и поле там (в Костромской области, где "Шинник" проводит домашние матчи - прим.ред.) плохое, вообще нельзя там играть. Поэтому повезли смешанный состав, не получилась там игра.- Первый раз слышу, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш Футбол".