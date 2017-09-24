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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Тамбов" и "Оренбург" одержали победы
В рамках 15-го тура ФНЛ один из лидеров лиги "Тамбов" обыграл астраханский "Волгарь" и забрался на 4 позицию с 29 очками. Отставание от 2 места, на котором идут "Крылья Советов", сократилось до 5 баллов.
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Гультяев, Шляков (Рыбин, 61), Овсиенко, Шевчук, Скворцов, Чернышов (Часовских, 66), Дутов (Рыжков, 33 (Трусевич, 82)), Кашчелан, Мурнин
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Бердников, Григорьев, Акбашев, Сутормин (Бабаев, 74), Кабутов, Шалаев (Жабкин, 64), Бочков (Букия, 84), Веркашанский (Бабырь, 67)
Предупреждения: Дутов, 20, Шляков, 30, Быстров, 37, Григорьев, 43, Скворцов, 69
На промежуточном 5-м месте расположился "Оренбург", обыгравший гостей из Ярославля.
"Оренбург": Руденко, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Воробьёв, Попович (Коронов, 80), Попов, Ефремов (Серченков, 76), Делькин (Мамтов, 73)
"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Евсеев (Щадин, 46), Самойлов (Крамаренко, 64), Лях (Камилов, 65), Нарылков, Шайморданов, Булия (Фатихов, 74), Низамутдинов
Предупреждения: Андреев, 25, Лях, 25, Щадин, 88, Руденко, 90
ФНЛ
15 тур
"Тамбов" - "Волгарь" 3:1
Голы: Шевчук, 22, Чернышов, 27, Гультяев, 41, Калинин, 49
15 тур
"Тамбов" - "Волгарь" 3:1
Голы: Шевчук, 22, Чернышов, 27, Гультяев, 41, Калинин, 49
"Тамбов": Смирнов, Быстров, Гультяев, Шляков (Рыбин, 61), Овсиенко, Шевчук, Скворцов, Чернышов (Часовских, 66), Дутов (Рыжков, 33 (Трусевич, 82)), Кашчелан, Мурнин
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Бердников, Григорьев, Акбашев, Сутормин (Бабаев, 74), Кабутов, Шалаев (Жабкин, 64), Бочков (Букия, 84), Веркашанский (Бабырь, 67)
Предупреждения: Дутов, 20, Шляков, 30, Быстров, 37, Григорьев, 43, Скворцов, 69
На промежуточном 5-м месте расположился "Оренбург", обыгравший гостей из Ярославля.
ФНЛ
15 тур
"Оренбург" - "Шинник" 1:0
Голы: Попович, 46
15 тур
"Оренбург" - "Шинник" 1:0
Голы: Попович, 46
"Оренбург": Руденко, Андреев, Ойеволе, Удалый, Малых, Бегич, Воробьёв, Попович (Коронов, 80), Попов, Ефремов (Серченков, 76), Делькин (Мамтов, 73)
"Шинник": Яшин, Чистяков, Жестоков, Ятченко, Евсеев (Щадин, 46), Самойлов (Крамаренко, 64), Лях (Камилов, 65), Нарылков, Шайморданов, Булия (Фатихов, 74), Низамутдинов
Предупреждения: Андреев, 25, Лях, 25, Щадин, 88, Руденко, 90
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