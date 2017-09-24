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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Мевля, Краневиттер, Полоз и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Краснодаром"
Игорь Шалимов и Роберто Манчини определились с составами своих команд на центральный матч 11-го тура чемпионата России.
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.
В запасе: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.
"Зенит": Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Полоз - Дзюба, Кокорин.
В запасе: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.
В запасе: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.
"Зенит": Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Полоз - Дзюба, Кокорин.
В запасе: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.
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