Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мевля, Краневиттер, Полоз и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Краснодаром"

Игорь Шалимов и Роберто Манчини определились с составами своих команд на центральный матч 11-го тура чемпионата России.

"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров - Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Классон - Смолов.

В запасе: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаузинью, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.

"Зенит": Лунев - Иванович, Мевля, Маммана, Кришито - Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Полоз - Дзюба, Кокорин.

В запасе: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.
Теги: Краснодар Зенит Дзюба
Сегодня, 17:43
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба в составе это к про*бу smirk
Дриусси выпускайте )
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: tor90 Тольятти (Сегодня, 17:46) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Блин, какой то странный состав...
Регистрация: 7.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.