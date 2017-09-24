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"Химки" прервали беспобедную серию, длившуюся с июля, в матче со "Спартаком-2"

Начавшие первенство ФНЛ с трёх побед кряду "Химки" попали в затяжную серию неудач, но сегодня одержали первую победу с июля. До игры со второй командой "Спартака" подмосковная команда не могла выиграть в 12 матчах подряд.

ФНЛ

15 тур

"Спартак-2" - "Химки" 0:1

Голы: Лисинков, 50


"Спартак-2": Максименко, Мамин, Сокол, Красильниченко (Нимели, 46 (Пантелеев, 75)), Лихачёв, Щербаков, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Самбу, Сакала

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Петрусёв (Алфёров, 70), Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой, Радченко (Титов, 76)

Предупреждения: Тюнин, 17
Теги: Химки Спартак-2
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мостовой, Радченко, Титов... молодые мукунки в составе Спартака... Привет 90-е?


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
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