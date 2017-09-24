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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Химки" прервали беспобедную серию, длившуюся с июля, в матче со "Спартаком-2"
Начавшие первенство ФНЛ с трёх побед кряду "Химки" попали в затяжную серию неудач, но сегодня одержали первую победу с июля. До игры со второй командой "Спартака" подмосковная команда не могла выиграть в 12 матчах подряд.
"Спартак-2": Максименко, Мамин, Сокол, Красильниченко (Нимели, 46 (Пантелеев, 75)), Лихачёв, Щербаков, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Самбу, Сакала
"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Петрусёв (Алфёров, 70), Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой, Радченко (Титов, 76)
Предупреждения: Тюнин, 17
ФНЛ
15 тур
"Спартак-2" - "Химки" 0:1
Голы: Лисинков, 50
15 тур
"Спартак-2" - "Химки" 0:1
Голы: Лисинков, 50
"Спартак-2": Максименко, Мамин, Сокол, Красильниченко (Нимели, 46 (Пантелеев, 75)), Лихачёв, Щербаков, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Самбу, Сакала
"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Петрусёв (Алфёров, 70), Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой, Радченко (Титов, 76)
Предупреждения: Тюнин, 17
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