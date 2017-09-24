"Химки" прервали беспобедную серию, длившуюся с июля, в матче со "Спартаком-2"

ФНЛ



15 тур



"Спартак-2" - "Химки" 0:1



Голы: Лисинков, 50

Начавшие первенство ФНЛ с трёх побед кряду "Химки" попали в затяжную серию неудач, но сегодня одержали первую победу с июля. До игры со второй командой "Спартака" подмосковная команда не могла выиграть в 12 матчах подряд.: Максименко, Мамин, Сокол, Красильниченко (Нимели, 46 (Пантелеев, 75)), Лихачёв, Щербаков, Самсонов, Ломовицкий, Полубояринов, Самбу, Сакала: Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Петрусёв (Алфёров, 70), Тюнин, Яковлев, Батов, Мостовой, Радченко (Титов, 76): Тюнин, 17