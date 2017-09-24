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"Уфа" одолела "Арсенал"

Исход матча 11-го тура решил единственный мяч, который в ворота тульского "Арсенала" отправил лидер "Уфы" Сильвестр Игбун.

Чемпионат России

11 тур

"Уфа" - "Арсенал" 1:0

Гол: Игбун, 77.


"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).

"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Боурчану, Александров (Расич, 80), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Предупреждения: Тумасян, 34, Шевченко, 42, Сысуев, 82, Беленов, 90+1, Стоцкий, 90+1.
Теги: Уфа Арсенал Тула
Сегодня, 18:20
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№3 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 18:35) #
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Богданыча с тяжелой победой.
Регистрация: 24.10.2012
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:30) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Тяжелую победу одерживает Уфа.Арсенал боролся и в конце игры имел шанс счет сравнять, но не смог сделать этого.
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Богданыча и Уфу с победой. Любимый счет снова на табло! blush
Регистрация: 23.08.2016
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