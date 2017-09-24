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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Уфа" одолела "Арсенал" (3)
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"Уфа" одолела "Арсенал"
Исход матча 11-го тура решил единственный мяч, который в ворота тульского "Арсенала" отправил лидер "Уфы" Сильвестр Игбун.
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Боурчану, Александров (Расич, 80), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Предупреждения: Тумасян, 34, Шевченко, 42, Сысуев, 82, Беленов, 90+1, Стоцкий, 90+1.
Чемпионат России
11 тур
"Уфа" - "Арсенал" 1:0
Гол: Игбун, 77.
11 тур
"Уфа" - "Арсенал" 1:0
Гол: Игбун, 77.
"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Боурчану, Александров (Расич, 80), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Предупреждения: Тумасян, 34, Шевченко, 42, Сысуев, 82, Беленов, 90+1, Стоцкий, 90+1.
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