I can Sly. «Уфа» преодолела череду неудач

Чемпионат России



11 тур



"Уфа" - "Арсенал" 1:0



Гол: Игбун, 77.

К игре с «Арсеналом» «Уфа» подходила в кандалах из 4-х безголевых матчей в чемпионате и с 7-матчевой беспроигрышной серией, но благодаря упорству и везению смогла набрать 3 очка в игре, о которой лучше почитать.За пределами «Уфы» и Тулы мало кто вспомнил бы сегодня об игре команд из этих городов: сегодня основное внимание приковано к битве лидеров РФПЛ, чуть ранее сыграли лидеры ФНЛ, а в параллель с матчем в Уфе на свою игру вышли футболисты «Ростова» и «Локомотива». Однако ленты спортивных СМИ в основном пестрили сообщениями из Башкортостана.Дело в том, что вместо размеренной подготовки к матчу игроки получили серьёзный стресс. Особенно это касается иностранцев, многие из которых очень испугались сообщения о том, что отель, в котором проживала команда, заминирован. По словам пресс-атташе клуба Сергея Тыртышного, игроки чуть ли не в трусах выбегали на улицу (а в Уфе сейчас меньше 10 градусов). К счастью, тревога оказалась ложной, но наложить свой отпечаток могла.Но более серьёзный отпечаток должны были наложить кубковые встречи. Обе команды свои матчи проиграли. «Арсеналу» не нужно было далеко ехать, но в Тамбове Божович выставил полуторный состав и уступил 0:1. По сравнению с той встречей черногорец сделал 5 изменений в стартовом составе.«Уфа» уступила обиднее: Абдулавов сравнял счёт в матче с «Олимпийцем» на 90-й минуте, в дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти уфимцев из Кубка вышвырнули. Причём последний удар вратарь (!) «Олимпийца» Артур Анисимов нанёс «Паненкой»! С другой стороны, в свежести перед сегодняшнем матче команда Семака потерять была не должна, поскольку только Денис Тумасян вышел в старте и в четверг, и сегодня.Про холод я уже говорил, но не он один остановил уфимских болельщиков на пути к стадиону. Сегодня прошёл ещё и дождь, потому мерзнуть и мокнуть решились максимум 3 тысячи отчаянных и преданных, среди которых были и постоянные посетительницы женского сектора. Увы, футболисты толком их не благодарили, в первые полчаса продемонстрировав абсолютно «сухой» футбол.«Арсенал» был не против отдать инициативу и даже довёл статистику по владению мячом до 27-73, но чувствовал себя не менее уютно, чем хозяева. «Уфа» не всегда знала, что делать с мячом. Конечно, не в масштабах героини басни Крылова «Мартышка и очки», но всё же команде Семака гораздо удобнее играть «вторым номером». Здесь же поначалу она исполняла не просто «первый», а очень ярко выраженный.Это привело к неточному удару Фатая после подачи Йокича и точному, но простому от Слая. В остальном атакующие действия уфимцев выглядели достаточно печально. Самыми яркими моментами встречи были стыки – жесткие, в изобилии и на любой вкус. Даже Максим Беляев в перерыве отдельно отмечали высокий уровень борьбы.В районе 30-35 минут наконец начало что-то проклёвываться: соперники обменялись быстрыми атаками с ударами Ткачёва и Слая, «Уфа» наконец создала остроту на стандарте (в начале не могли даже перебить ближнего), а «Арсенал» ответил неточным ударом в дальний метров с 10-ти от Чаушича.Заключительная часть 1-го тайма давала надежду на то, что из-за переключения на 2-м тайм матча «Ростов» – «Локомотив» зритель может упустить что-то стоящее. Однако традициям «Уфа» не изменила: почти всегда 1-й тайм домашнего матча команды завершается без голов, сегодня для подтверждения правилу не потребовалось исключение.Впрочем, матчи «Уфы» в этом сезоне – не такая уж унылость. В играх с «Ростовом» и «Ахматом» после унылых первых таймов происходил настоящий голевой хаос, происхождение которого было решительно непонятно. Однако перерыв как-то не взбодрил футболистов: «Уфа» попробовала было выманить соперника, пыталась нарабатывать стандарты, но «Арсенал» тоже не хотел рисковать и не раскрывался. Комментаторы с нетерпением ждали замен, которые могли хоть как-то расшевелить ситуация, учитывая то, что Сысуев уже приносил «Уфе» победу в этом сезоне после выхода на замену.Футбольная истина про «не забиваешь ты...» банальна и стара, но подтверждается часто. Долгое время казалось, что она не для сегодняшнего матча. Прежде всему потому что до 75-й минуты команды на протяжении получаса после перерыва просто не могли создать никакого момента. Зато потом из ниоткуда, с простого заброса в штрафную Чаушич нанёс удар в штангу, против которого Беленов не мог сделать ничего.Через пару минут Аликин пустился в прессинг на чужой половине поля. Мяч подхватил Пауревич и потащил его по флангу (да, он не только бороться и отбирать умеет), прострелил, а прервавший передачу Альварес выложил мяч точно на ногу Игбуну. Слай прервал 4-матчевую безголевую серию своей команды в чемпионате!Собственно, эти несколько минут и провели водораздел между командами, игравшими на сопоставимом уровне. Забей Чаушич – выиграл бы, скорее всего, «Арсенал». Но забил Слай, а туляки так и не смогли отыграться, хотя замены двух центральных защитников Тумасяна и Табидзе не должны были положительно сказаться на надёжности уфимской обороны.Миодраг Божович не понимает, каким образом «Арсенал» мог проиграть. Его можно понять, тем более что на последней минуте Расич нанёс опаснейший удар после подачи со стандарта. Ладно Беленов выручил – так оставался отличный шанс сыграть на добивании! Но «Уфа» к своим немногочисленным шансам отнеслась бережнее, потому и одержала столь необходимую в нынешней ситуации победу. Для нейтрального зрителя – победу с грустным оттенком, ведь чем дальше в холод, тем больше будет таких матчей, на которые не захочется ходить, которые не хочется смотреть.: Беленов, Аликин, Тумасян (Сухов, 79), Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Боурчану, Александров (Расич, 80), Чаушич, Шевченко, Джорджевич.: Тумасян, 34, Шевченко, 42, Сысуев, 82, Беленов, 90+1, Стоцкий, 90+1.