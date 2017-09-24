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"Зенит" переиграл "Краснодар"

Петербуржцы упрочили своё лидерство уверенной победой над командой, которая перед началом 11-го тура занимала второе место.

Чемпионат России

11 тур

"Краснодар" - "Зенит" 0:2
Голы: Ерохин, 30, Полоз, 36.


"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Подберёзкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 86), Ерохин, Краневиттер, Полоз (Паредес, 69), Дзюба, Кокорин.

Предупреждения: Перейра, 45+2, Краневиттер, 63.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 20:52
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116
(3)
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№116 Написал: будиба москва (Сегодня, 22:17) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Шахтер»
Цитата: vertel
Никто не отметил, что Зенит сегодня провёл очень сильный матч, в первом тайме, вообще, идеал, а во втором спокойно довёл матч до победы. Краневиттер играет с каждым матчем всё лучше и лучше, Дзюба боролся и цеплялся за мяч как никогда, но признайтесь, всё-таки, этого мало в современном футболе, и заменить надо было бы его во втором тайме, но лимит. Понравилось, что Манчини быстро понял, что Смольников-слабое звено и вторую игру ставит на край Ивановича на его обычное место так, как и должно быть, но опять вмешивается лимит. Так хоть в еврокубке надо сыграть в оптимальном составе и с Паредесом, и с Ригони, и с Дриусси. С испанцами может так и будет- и это правильно.


что за xyuня Манчини понял,что Смольников слабое звено" satisfied Смольников не какое не слабое звено,он основной игрок команды,как и сколько там не меньше 16 или 17 футболистов. Просто сочетание Мевля ,Манана в центре обороны на сегодня очень мобильны и наверно надежны по мнению тренера а,то что Иванович опытнее и сильнее Смольникова на краю зашиты и потому диагноз Смольников слабое звено? У тебя мозги слабое звено
Регистрация: 10.04.2016
№115 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (1)
online

Предлагаю ,то что происходит. Без шансов. Плохо или хорошо неважно. Без шансов и вышить на рубашках это слово. И продавать потом. Оптом.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№114 Написал: Дмитрий Волк Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кстати по фолу на Дзюбе. Падать он начал чуть раньше подката Петрова.. и падать он начал от толчка в спину от того самого Каборе... Так что подкат если 50/50 и на усмотрение судьи, то толчок Каборе - это КК и штрафной...
Регистрация: 2.04.2013
№113 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:05) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
Blessing

Короче, с победой! Я доволен, надеюсь, ты тоже wink

Однозначно, я просто в восторге. Но болельщик не болельщик, если не понимает сути происходящего. Кто-то деньги считает, кто старается понять логику главного. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№112 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (4)
online

Blessing

Короче, с победой! Я доволен, надеюсь, ты тоже wink


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№111 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
В этом и заключается смысл ротации - довести уровень "команды в целом" до уровня "основы".

Это утопия.

Цитата: NeD
Спасибо за минус ;)))

Да не обижайся, что тебе с одного, я их сотнями считаю. Ну, не согласен я с тобой, другого мнения.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№110 Написал: grisha (Сегодня, 22:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
меня даже веселят их забавные прыжки и ужимки!

А мне больше нравится пена - свинячья пена из рыл очень дорогая
Регистрация: 19.04.2017
№109 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 22:00) #
  • +1
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online

Цитата: Томми Ли Джонс
Цитата: NeD
Рискнул Галицкий, пока тоже не тянет. Кому как не Газпрому пробивать эту стену?


я вот не в курсе - что такое фейр плей....
Я правда не понимаю

"Это...объясните."
(с)

Зенит продал на сто лямов, на энную сумму купил. Трансфермакт в помощь


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№108 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: strekall
Чур тебя! Хочешь чтобы поросята набежали и испортили весь вечер?))

Не набегут, они изучают, как играть при счете 2-0.
Говорят и Каррера после этого матча сыграл "Большой сбор" в Тарасовке, чтобы по горячим следам изучить игру Зенита, наивные(думают, что смогут).

Цитата: NeD
у так "команда в целом" не может попадать в "основу" чисто математически ))) В этом и заключается смысл ротации - довести уровень "команды в целом" до уровня "основы". И сегодня у Зенита это впервые, не знаю даже за сколько лет, это получается

Ты не понимаешь сути моего вопроса. Ладно, поживём увидим.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№107 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Blessing
Цитата: NeD
егко, когда ты сам (в первую очередь, для себя) определишь разницу между "основой" и "командой в целом

Глупость, команда не бывает в 23 игрока, максимум 15, посмотри на топы.

Ну так "команда в целом" не может попадать в "основу" чисто математически ))) В этом и заключается смысл ротации - довести уровень "команды в целом" до уровня "основы". И сегодня у Зенита это впервые, не знаю даже за сколько лет, это получается.

p.s. Спасибо за минус ;)))


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№106 Написал: Томми Ли Джонс (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: NeD
Рискнул Галицкий, пока тоже не тянет. Кому как не Газпрому пробивать эту стену?


я вот не в курсе - что такое фейр плей....
Я правда не понимаю
Может кто расскажет почему зенит продает столько маек.что хватает на Хульков
И ПСЖ тоже 222 лимона за полуголубого МОЖЕТ забашлять
"Это...объясните."
(с)
Регистрация: 26.09.2015
№105 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: strekall
Цитата: vermis_64
Комментариев маловато. А просто обсуждать уже нечего. Все предельно ясно. blush

Чур тебя! Хочешь чтобы поросята набежали и испортили весь вечер?))



А меня даже веселят их забавные прыжки и ужимки!
Регистрация: 23.08.2016
№104 Написал: grisha (Сегодня, 21:57) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: strekall
Хочешь чтобы поросята набежали и испортили весь вечер?))

Имеют право набежать - они выше Уфы, что несправедливо, но достижение судей (((
Регистрация: 19.04.2017
№103 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:56) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Сколько было вратарей "сильнее" Акинфеева...а воз и ныне там.

А я не говорю, что Акинфеев слаб, хотя действительно стал слабее, чем был...даже не в этом дело, он уже давно поймал чувство собственной значимости и исключительности...Лунёв подкупает тем, что он парень, который не поймал "звезду", он как робот отрабатывает каждый матч, тащит всё летящее в его ворота и до сих пор стесняется журналистов, это на самом деле очень дорогого стоит, Лунёв - очень хорош.
Регистрация: 2.12.2014
№102 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: NeD
егко, когда ты сам (в первую очередь, для себя) определишь разницу между "основой" и "командой в целом

Глупость, команда не бывает в 23 игрока, максимум 15, посмотри на топы.



Да успокойся ты. Тренер еще не решил. Терпение!
Регистрация: 23.08.2016
№101 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Комментариев маловато. А просто обсуждать уже нечего. Все предельно ясно. blush

Подожди, сейчас поросята "сливу зальют" и повылазят ближе к полуночи
Нечисть, куле


--------------------
Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013
№100 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Краснодар все проиграл в первом тайме, когда играли против бегущего Зенита пешком.
Второй тайм конечно лучше, но реализовать свои моменты не всегда получается.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№99 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
егко, когда ты сам (в первую очередь, для себя) определишь разницу между "основой" и "командой в целом

Глупость, команда не бывает в 23 игрока, максимум 15, посмотри на топы.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№98 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Комментариев маловато. А просто обсуждать уже нечего. Все предельно ясно. blush

Чур тебя! Хочешь чтобы поросята набежали и испортили весь вечер?))


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№97 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:52) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Black Fox
амаскированные. Алессандро Ерохьо и Деметрио Полозес. А также Аретимо Дзюбас, Алехандро Кокорес, Далерио Кузяис и Андрео Луньос))

Сегодня Зенит - класс и у журналюг нет и шанса. Сегодня Зенит- Без шансов И это хорошо


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№96 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Комментариев маловато. А просто обсуждать уже нечего. Все предельно ясно. blush
Регистрация: 23.08.2016
№95 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Blessing

Может ты ответишь мне на вопрос: если нет основы, которую доводят до совершенства, как можно доводит команду в целом, при постоянной ротации состава????

Легко, когда ты сам (в первую очередь, для себя) определишь разницу между "основой" и "командой в целом" blush


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№94 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Лунёв сильнее Акинфеева, от него так и веет сухим матчем...очень талантливый парень.

Сколько было вратарей "сильнее" Акинфеева...а воз и ныне там.
Не перехвалите...ничего пока не понятно...серьезных матчей не играл, а вы опять Нойера из него делаете.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№93 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
Взаимозаменяемость игроков феноменальна.

Может ты ответишь мне на вопрос: если нет основы, которую доводят до совершенства, как можно доводит команду в целом, при постоянной ротации состава???? Это займёт больше времени, или он ищет, или ждёт, когда игроки выйдут на свой настоящий уровень??? Пока его политика даёт результат, но будь соперник явно сильнее, может не хватить взаимопонимания, не играй постоянно в одном составе, я вот не знаю....??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№92 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:44) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Всех , в части касающейся, с хорошей победой

С Победой, Александр Анатольевич! Отрыв растёт!
Манчинни продолжает удивлять своей монументальной уверенностью, даже какой-то снисходительностью к сопернику, так построить игру с противником, идущим на втором месте, навязать в первом тайме свою игру с позиции силы, не дав вздохнуть...
а во втором отдать мяч и играть на контратаках, подкарауливая ошибки(эх был бы Артём поудачливей), респект тренеру и команде.

если честно,когда Манчини нарисовался у нас,стало всё предельно ясно и понятно.Выиграв Италию,Англию,посмотрев наш чемп.он был просто уверен что сезон 2017-2018 он щёлкнет как орех,а когда всех собрал до кучи и разобрался с Сашей,его уверенность передалась нам...и она будет ближайшие годы,кто бы что ни говорил
Регистрация: 1.06.2017
№91 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: imaginary

действительно, газпром скупает всех кого хочет с нашим паспортом, а потом хейтеры хейтят Шалимова почему он с Подберёзкиным не обыгрывает Зенит

Извини, но кого "хейтят ваши хейтеры" нам не очень интересно.
Только надо различать амбиции ЕК с амбициями РФПЛ. При последних - "скупка, кого хотят" и впрямь чересчур, но с прицелом на ЕК - самое то.

Не надо забывать, что есть идея сделать из одного-двух клубов таран для Европы. Руководство Зенита никогда этого и не скрывало. Пару лет назад пытались "кони", но, похоже, надорвались. Рискнул Галицкий, пока тоже не тянет. Кому как не Газпрому пробивать эту стену?


--------------------
Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009
№90 Написал: Hitman (Сегодня, 21:39) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Цитата: Цезарь
Я думаю нам стоило бы Дзюбу в аренду хотя бы взять. Он уж точно не хуже Оланаре. Какие-то некачественные негры у нас уже 2 год подряд тусуются, Витиньо вроде более менее, а вот эти два полена Траоре и Оланаре-это просто пипец


Поздно! Он успокоился после закрытия трансферного окна и играет полезно. Пока не везет. Но это пока. Артемка себя еще проявит.
И да! Он же за титулами в Зенит пришел. smile

вот поэтому вам их не видать,Динамо Спб не даст соврать))
Регистрация: 20.04.2017
№89 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:37) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
Ну да, Ерохин и Полоз те ещё аргентинцы ))

Замаскированные. Алессандро Ерохьо и Деметрио Полозес. А также Аретимо Дзюбас, Алехандро Кокорес, Далерио Кузяис и Андрео Луньос))


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№88 Написал: Бриг (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: patriot
это шо в первом тайме было? Верните Синицина!

Только за...Пока Крицюк с травмой был, Синицин достойно в воротах стоял и обороной руководил..
Регистрация: 21.11.2016
№87 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
В Кубке ни за что удалили Мевлю, с Краснодаром не удалили Каборе за фол последней надежды. На нашем месте кое кто бы уже завывал про заговор blush

Петрова...
Регистрация: 15.12.2013
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