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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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14:42
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"Зенит" переиграл "Краснодар"
Петербуржцы упрочили своё лидерство уверенной победой над командой, которая перед началом 11-го тура занимала второе место.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Подберёзкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 86), Ерохин, Краневиттер, Полоз (Паредес, 69), Дзюба, Кокорин.
Предупреждения: Перейра, 45+2, Краневиттер, 63.
Чемпионат России
11 тур
"Краснодар" - "Зенит" 0:2
Голы: Ерохин, 30, Полоз, 36.
11 тур
"Краснодар" - "Зенит" 0:2
Голы: Ерохин, 30, Полоз, 36.
"Краснодар": Крицюк, Шишкин (Жоаозиньо, 79), Мартынович, Гранквист, Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили, 75), Подберёзкин (Вандерсон, 46), Перейра, Классон, Смолов.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 86), Ерохин, Краневиттер, Полоз (Паредес, 69), Дзюба, Кокорин.
Предупреждения: Перейра, 45+2, Краневиттер, 63.
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