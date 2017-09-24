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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Эштреков: всегда сложно противостоять "Ростову" в гостях
Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал победу железнодорожников в матче 11-го тура против чемпионата России против "Ростова" (1:0).
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- На мой взгляд, игра была интересная с обеих сторон, как со стороны "Локомотива", так и со стороны "Ростова". Хорошее было движение, играли тактически правильно. Я знаю, что обе команды играли очень строго и дисциплинировано, видимо хорошо изучили друг друга перед этим матчем. Старались как можно меньше совершать ошибок в обороне. В целом, я думаю, что боевая игра, и железнодорожники заслужили эту победу и взяли три очка на выезде. Я считаю, что по моментам "Локомотив" имел преимущество, хотя у ростовчан тоже были шансы для взятия ворот. Безусловно, железнодорожники победили в очень важном для себя матче. Всегда сложно противостоять "Ростову" в гостях, учитывая близкое расположение команд в турнирной таблице.
- Победный гол забил новичок команды Эдер. Какое у вас о нём сложилось впечатление в течение минувших матчей? Какое время, на ваш взгляд, ему нужно на адаптацию?
- Какое время ему нужно на адаптацию знает только сам Эдер, руководство команды и тренерский штаб, который каждый день следит за ним и наблюдает за его игрой. Со стороны мы не можем говорить. Безусловно, он нападающий высокого уровня. Как никак, футболист выступал за престижные клубы в топ-чемпионатах Европы. Принес титул чемпионов Европы для своей национальной команды. Несмотря на низкую результативность в последнее время, он остается игроком, обладающим качествами, которые могут помочь "Локомотиву" в достижении больших задач. Понятное дело, ему еще необходимо набрать физические кондиции и наладить взаимопонимание с партнерами по команде. Думаю, что сегодняшний гол придаст ему уверенности и психологически ему будет гораздо легче в последующих матчах.
- "Локомотив" продолжает погоню за "Зенитом". Как вы смотрите на разговоры о том, что питерцы - безоговорочный фаворит в борьбе за чемпионство?
- Чемпионат еще идет, он еще не закончился. Все еще впереди, предстоит большая часть сезона. Пока рано выделять "Зенит", как главного фаворита в борьбе за титул чемпиона России. Время покажет, позже мы сможем уже делать какие-то выводы.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча и почему?
- Я не стал выделять кого-то одного. Я считаю, что железнодорожники сыграли очень строго и внимательно, подойдя к этому поединку с большой серьезностью. Поэтому я бы сказал, что вся команда хорошо взаимодействовала.
- Ваше мнение по сегодняшней игре.
- На мой взгляд, игра была интересная с обеих сторон, как со стороны "Локомотива", так и со стороны "Ростова". Хорошее было движение, играли тактически правильно. Я знаю, что обе команды играли очень строго и дисциплинировано, видимо хорошо изучили друг друга перед этим матчем. Старались как можно меньше совершать ошибок в обороне. В целом, я думаю, что боевая игра, и железнодорожники заслужили эту победу и взяли три очка на выезде. Я считаю, что по моментам "Локомотив" имел преимущество, хотя у ростовчан тоже были шансы для взятия ворот. Безусловно, железнодорожники победили в очень важном для себя матче. Всегда сложно противостоять "Ростову" в гостях, учитывая близкое расположение команд в турнирной таблице.
- Победный гол забил новичок команды Эдер. Какое у вас о нём сложилось впечатление в течение минувших матчей? Какое время, на ваш взгляд, ему нужно на адаптацию?
- Какое время ему нужно на адаптацию знает только сам Эдер, руководство команды и тренерский штаб, который каждый день следит за ним и наблюдает за его игрой. Со стороны мы не можем говорить. Безусловно, он нападающий высокого уровня. Как никак, футболист выступал за престижные клубы в топ-чемпионатах Европы. Принес титул чемпионов Европы для своей национальной команды. Несмотря на низкую результативность в последнее время, он остается игроком, обладающим качествами, которые могут помочь "Локомотиву" в достижении больших задач. Понятное дело, ему еще необходимо набрать физические кондиции и наладить взаимопонимание с партнерами по команде. Думаю, что сегодняшний гол придаст ему уверенности и психологически ему будет гораздо легче в последующих матчах.
- "Локомотив" продолжает погоню за "Зенитом". Как вы смотрите на разговоры о том, что питерцы - безоговорочный фаворит в борьбе за чемпионство?
- Чемпионат еще идет, он еще не закончился. Все еще впереди, предстоит большая часть сезона. Пока рано выделять "Зенит", как главного фаворита в борьбе за титул чемпиона России. Время покажет, позже мы сможем уже делать какие-то выводы.
- Кого бы вы назвали лучшим игроком матча и почему?
- Я не стал выделять кого-то одного. Я считаю, что железнодорожники сыграли очень строго и внимательно, подойдя к этому поединку с большой серьезностью. Поэтому я бы сказал, что вся команда хорошо взаимодействовала.
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