Владимир Эштреков: всегда сложно противостоять "Ростову" в гостях

Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков в интервью корреспондентупрокомментировал победу железнодорожников в матче 11-го тура против чемпионата России против "Ростова" (1:0).- На мой взгляд, игра была интересная с обеих сторон, как со стороны "Локомотива", так и со стороны "Ростова". Хорошее было движение, играли тактически правильно. Я знаю, что обе команды играли очень строго и дисциплинировано, видимо хорошо изучили друг друга перед этим матчем. Старались как можно меньше совершать ошибок в обороне. В целом, я думаю, что боевая игра, и железнодорожники заслужили эту победу и взяли три очка на выезде. Я считаю, что по моментам "Локомотив" имел преимущество, хотя у ростовчан тоже были шансы для взятия ворот. Безусловно, железнодорожники победили в очень важном для себя матче. Всегда сложно противостоять "Ростову" в гостях, учитывая близкое расположение команд в турнирной таблице.- Какое время ему нужно на адаптацию знает только сам Эдер, руководство команды и тренерский штаб, который каждый день следит за ним и наблюдает за его игрой. Со стороны мы не можем говорить. Безусловно, он нападающий высокого уровня. Как никак, футболист выступал за престижные клубы в топ-чемпионатах Европы. Принес титул чемпионов Европы для своей национальной команды. Несмотря на низкую результативность в последнее время, он остается игроком, обладающим качествами, которые могут помочь "Локомотиву" в достижении больших задач. Понятное дело, ему еще необходимо набрать физические кондиции и наладить взаимопонимание с партнерами по команде. Думаю, что сегодняшний гол придаст ему уверенности и психологически ему будет гораздо легче в последующих матчах.- Чемпионат еще идет, он еще не закончился. Все еще впереди, предстоит большая часть сезона. Пока рано выделять "Зенит", как главного фаворита в борьбе за титул чемпиона России. Время покажет, позже мы сможем уже делать какие-то выводы.- Я не стал выделять кого-то одного. Я считаю, что железнодорожники сыграли очень строго и внимательно, подойдя к этому поединку с большой серьезностью. Поэтому я бы сказал, что вся команда хорошо взаимодействовала.