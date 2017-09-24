Лучший матч Полоза, провал Каборе. Оценки "Краснодар"-"Зенит"

В матче лидеров чемпионата "Зенит" еще в первом тайме обеспечил себе нужный результат. Команда Игоря Шалимова проснулась только после перерыва, но избежать поражения не смогла. Оценки игроков отВ пропущенных голах прямой вины голкипера "Краснодара" нет. Но в течение всего матча действовал суетливо, рискованно покидая рамку ворот в простых ситуациях. В концовке матча вытащил хороший удар от Дзюбы.Упустил Ерохина, когда тот забивал первый гол "Зенита". Потом старался в обороне не "пожарить", но как только питерцы включали скорость, то у Мартыновича сразу возникали проблемы."Краснодар" снова пропустил после стандартного положения. Второй гол пришелся тоже со второго этажа. Небольшая вина капитана в этом имеется.Современный правый защитник не проводит практически все время на своей половине поля. Шишкин очень и очень редко поддерживал атаки своей команды, да и у чужой штрафной площади ничем не запомнился.Атаки "Краснодара" имели крен на левый фланг, благодаря Сергею Петрову. Мог получить красную карточку, но арбитр не увидел его фола на Дзюбе в конце первого тайма.Худший игрок на поле. Для опорника допустил непростительное количество неточных передач. Проиграл огромное число подборов. В общем, это был не день Шарля.Сыграл в середине поля лучше, чем Каборе. Больше отбирал мяч, старался быстро довести его до партнеров. Но без должной поддержки все равно проиграл центр полузащитникам "Зенита".Откровенно слабый матч в исполнении Подберезкина. Боялся брать игру на себя. За предоставленные ему сорок пять минут лишь один раз попытался обыграть соперника, да и тот закончился неудачей. Точность его передач высокими цифрами не выделяется.В первом тайме пытался вести вперед свою команду, разгоняя атаки. После перерыва заметно сдал в физическом плане.Загубил лучший момент своей команды во втором тайме. С близкого расстояния не сумел переиграть Андрея Лунева. Этот провал перечеркнул все старания шведского нападающего.Постоянно просил передачи у партнеров. Но мяч терял катастрофически много. Имел прекрасный момент в концовке первого тайма. Забей тогда Федор, игра могла закончиться абсолютно иначе.Шалимов должен пожалеть, что с самого начала не выпустил на поле бразильца. Сыграл гораздо активнее Подберезкина. От него постоянно исходила угроза обороне "Зенита".Уверенно отыграл весь матч. Удары Смолова и Вандерсона не стали для него серьезной опасностью. А выстрел Классона потащил красивым прыжком. Если у Станислава Черчесова хватит решительности, то Андрей вполне способен стать основным вратарем сборной России.Роберто Манчини отвел сербу роль правого защитника. Несмотря на свой возраст, с задачами бровочника Иванович удачно справлялся. Стал автором голевой передачи на Дмитрия Полоза.Пока у экс-защитника "Ростова" мало взаимопонимания с партнерами по обороне. Мевля, привыкший играть в три центральных защитника, забывает об отсутствии подстраховки, поэтому иногда теряет позицию.В отличие от Мевли чаще подключался к атакам. Не только боролся за верховые мячи во время стандартов, но и исполнял навесы на партнеров. В обороне действовал очень надежно, без лишнего авантюризма, которым ранее злоупотреблял.Еще один удачный матч в активе итальянского защитника "Зенита". В первом тайме записал на свой счет голевую передачу. Выделялся острыми забросами на своих партнеров. Да и в отборе участвовал почаще некоторых центральных защитников.Должен был заменить в опорной зоне Паредеса. И удачно справился с этим. Да, в отличие от соотечественника, не выделялся опасными передачами на партнеров. Но позицию не проигрывал, разрушая много атак "Краснодара" в центральной зоне.Хорошо боролся в воздухе и внизу. По итогам матча имеет прекрасные показатели по количеству выигранных единоборств. Много двигался, серьезных ошибок не допускал.Несмотря на забитый мяч, сыграл неубедительно. Для центрального полузащитника он имеет слишком высокий процент брака в передачах. И соперник его достаточно легко накрывает в прессинге.Провел свой лучший матч в составе питерской команды. В первом тайме, помимо гола, отличился стопроцентной точностью передач. Во второй половине эту статистику не испортил ни на сотую долю. Был заменен на Паредеса.Сыграл полезно на команду. По воротам бил нечасто, зато не стеснялся демонстрировать свой дриблинг. Успевал возвращаться в оборону, особенно во втором тайме, когда "Краснодар" много атаковал.Из трио нападающих выглядел слабее остальных. Артем много старается, хочет забить, но ему не хватает легкости, которая сейчас присуща атакующей линии "Зенита".Хорошо вышел на замену, обеспечил преимущество команды в центральной зоне.