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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лучший матч Полоза, провал Каборе. Оценки "Краснодар"-"Зенит"
В матче лидеров чемпионата "Зенит" еще в первом тайме обеспечил себе нужный результат. Команда Игоря Шалимова проснулась только после перерыва, но избежать поражения не смогла. Оценки игроков от Rusfootball.info.
"Краснодар"
Станислав Крицюк - 3,0. В пропущенных голах прямой вины голкипера "Краснодара" нет. Но в течение всего матча действовал суетливо, рискованно покидая рамку ворот в простых ситуациях. В концовке матча вытащил хороший удар от Дзюбы.
Александр Мартынович - 2,5. Упустил Ерохина, когда тот забивал первый гол "Зенита". Потом старался в обороне не "пожарить", но как только питерцы включали скорость, то у Мартыновича сразу возникали проблемы.
Андреас Гранквист - 3,0. "Краснодар" снова пропустил после стандартного положения. Второй гол пришелся тоже со второго этажа. Небольшая вина капитана в этом имеется.
Роман Шишкин - 2,5. Современный правый защитник не проводит практически все время на своей половине поля. Шишкин очень и очень редко поддерживал атаки своей команды, да и у чужой штрафной площади ничем не запомнился.
Сергей Петров - 3,0. Атаки "Краснодара" имели крен на левый фланг, благодаря Сергею Петрову. Мог получить красную карточку, но арбитр не увидел его фола на Дзюбе в конце первого тайма.
Шарль Каборе - 2,0. Худший игрок на поле. Для опорника допустил непростительное количество неточных передач. Проиграл огромное число подборов. В общем, это был не день Шарля.
Юрий Газинский - 3,0. Сыграл в середине поля лучше, чем Каборе. Больше отбирал мяч, старался быстро довести его до партнеров. Но без должной поддержки все равно проиграл центр полузащитникам "Зенита".
Вячеслав Подберезкин - 2,5. Откровенно слабый матч в исполнении Подберезкина. Боялся брать игру на себя. За предоставленные ему сорок пять минут лишь один раз попытался обыграть соперника, да и тот закончился неудачей. Точность его передач высокими цифрами не выделяется.
Маурисио Перейра - 3,0. В первом тайме пытался вести вперед свою команду, разгоняя атаки. После перерыва заметно сдал в физическом плане.
Виктор Классон - 3,0. Загубил лучший момент своей команды во втором тайме. С близкого расстояния не сумел переиграть Андрея Лунева. Этот провал перечеркнул все старания шведского нападающего.
Фёдор Смолов - 3,0. Постоянно просил передачи у партнеров. Но мяч терял катастрофически много. Имел прекрасный момент в концовке первого тайма. Забей тогда Федор, игра могла закончиться абсолютно иначе.
Вандерсон - 3,5. Шалимов должен пожалеть, что с самого начала не выпустил на поле бразильца. Сыграл гораздо активнее Подберезкина. От него постоянно исходила угроза обороне "Зенита".
Торнике Окриашвили - б/о.
Жоаозиньо - б/о.
"Зенит"
Андрей Лунев - 4,5. Уверенно отыграл весь матч. Удары Смолова и Вандерсона не стали для него серьезной опасностью. А выстрел Классона потащил красивым прыжком. Если у Станислава Черчесова хватит решительности, то Андрей вполне способен стать основным вратарем сборной России.
Бранислав Иванович - 4,0. Роберто Манчини отвел сербу роль правого защитника. Несмотря на свой возраст, с задачами бровочника Иванович удачно справлялся. Стал автором голевой передачи на Дмитрия Полоза.
Миха Мевля - 3,5. Пока у экс-защитника "Ростова" мало взаимопонимания с партнерами по обороне. Мевля, привыкший играть в три центральных защитника, забывает об отсутствии подстраховки, поэтому иногда теряет позицию.
Эмануэль Маммана - 4,0. В отличие от Мевли чаще подключался к атакам. Не только боролся за верховые мячи во время стандартов, но и исполнял навесы на партнеров. В обороне действовал очень надежно, без лишнего авантюризма, которым ранее злоупотреблял.
Доменико Кришито - 4,0. Еще один удачный матч в активе итальянского защитника "Зенита". В первом тайме записал на свой счет голевую передачу. Выделялся острыми забросами на своих партнеров. Да и в отборе участвовал почаще некоторых центральных защитников.
Матиас Краневиттер - 4,0. Должен был заменить в опорной зоне Паредеса. И удачно справился с этим. Да, в отличие от соотечественника, не выделялся опасными передачами на партнеров. Но позицию не проигрывал, разрушая много атак "Краснодара" в центральной зоне.
Далер Кузяев - 4,0. Хорошо боролся в воздухе и внизу. По итогам матча имеет прекрасные показатели по количеству выигранных единоборств. Много двигался, серьезных ошибок не допускал.
Александр Ерохин - 4,0. Несмотря на забитый мяч, сыграл неубедительно. Для центрального полузащитника он имеет слишком высокий процент брака в передачах. И соперник его достаточно легко накрывает в прессинге.
Дмитрий Полоз - 4,5. Провел свой лучший матч в составе питерской команды. В первом тайме, помимо гола, отличился стопроцентной точностью передач. Во второй половине эту статистику не испортил ни на сотую долю. Был заменен на Паредеса.
Александр Кокорин - 4,0. Сыграл полезно на команду. По воротам бил нечасто, зато не стеснялся демонстрировать свой дриблинг. Успевал возвращаться в оборону, особенно во втором тайме, когда "Краснодар" много атаковал.
Артем Дзюба - 3,5. Из трио нападающих выглядел слабее остальных. Артем много старается, хочет забить, но ему не хватает легкости, которая сейчас присуща атакующей линии "Зенита".
Леандро Паредес - 3,5. Хорошо вышел на замену, обеспечил преимущество команды в центральной зоне.
Денис Терентьев - б/о.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
"Краснодар"
Станислав Крицюк - 3,0. В пропущенных голах прямой вины голкипера "Краснодара" нет. Но в течение всего матча действовал суетливо, рискованно покидая рамку ворот в простых ситуациях. В концовке матча вытащил хороший удар от Дзюбы.
Александр Мартынович - 2,5. Упустил Ерохина, когда тот забивал первый гол "Зенита". Потом старался в обороне не "пожарить", но как только питерцы включали скорость, то у Мартыновича сразу возникали проблемы.
Андреас Гранквист - 3,0. "Краснодар" снова пропустил после стандартного положения. Второй гол пришелся тоже со второго этажа. Небольшая вина капитана в этом имеется.
Роман Шишкин - 2,5. Современный правый защитник не проводит практически все время на своей половине поля. Шишкин очень и очень редко поддерживал атаки своей команды, да и у чужой штрафной площади ничем не запомнился.
Сергей Петров - 3,0. Атаки "Краснодара" имели крен на левый фланг, благодаря Сергею Петрову. Мог получить красную карточку, но арбитр не увидел его фола на Дзюбе в конце первого тайма.
Шарль Каборе - 2,0. Худший игрок на поле. Для опорника допустил непростительное количество неточных передач. Проиграл огромное число подборов. В общем, это был не день Шарля.
Юрий Газинский - 3,0. Сыграл в середине поля лучше, чем Каборе. Больше отбирал мяч, старался быстро довести его до партнеров. Но без должной поддержки все равно проиграл центр полузащитникам "Зенита".
Вячеслав Подберезкин - 2,5. Откровенно слабый матч в исполнении Подберезкина. Боялся брать игру на себя. За предоставленные ему сорок пять минут лишь один раз попытался обыграть соперника, да и тот закончился неудачей. Точность его передач высокими цифрами не выделяется.
Маурисио Перейра - 3,0. В первом тайме пытался вести вперед свою команду, разгоняя атаки. После перерыва заметно сдал в физическом плане.
Виктор Классон - 3,0. Загубил лучший момент своей команды во втором тайме. С близкого расстояния не сумел переиграть Андрея Лунева. Этот провал перечеркнул все старания шведского нападающего.
Фёдор Смолов - 3,0. Постоянно просил передачи у партнеров. Но мяч терял катастрофически много. Имел прекрасный момент в концовке первого тайма. Забей тогда Федор, игра могла закончиться абсолютно иначе.
Вандерсон - 3,5. Шалимов должен пожалеть, что с самого начала не выпустил на поле бразильца. Сыграл гораздо активнее Подберезкина. От него постоянно исходила угроза обороне "Зенита".
Торнике Окриашвили - б/о.
Жоаозиньо - б/о.
"Зенит"
Андрей Лунев - 4,5. Уверенно отыграл весь матч. Удары Смолова и Вандерсона не стали для него серьезной опасностью. А выстрел Классона потащил красивым прыжком. Если у Станислава Черчесова хватит решительности, то Андрей вполне способен стать основным вратарем сборной России.
Бранислав Иванович - 4,0. Роберто Манчини отвел сербу роль правого защитника. Несмотря на свой возраст, с задачами бровочника Иванович удачно справлялся. Стал автором голевой передачи на Дмитрия Полоза.
Миха Мевля - 3,5. Пока у экс-защитника "Ростова" мало взаимопонимания с партнерами по обороне. Мевля, привыкший играть в три центральных защитника, забывает об отсутствии подстраховки, поэтому иногда теряет позицию.
Эмануэль Маммана - 4,0. В отличие от Мевли чаще подключался к атакам. Не только боролся за верховые мячи во время стандартов, но и исполнял навесы на партнеров. В обороне действовал очень надежно, без лишнего авантюризма, которым ранее злоупотреблял.
Доменико Кришито - 4,0. Еще один удачный матч в активе итальянского защитника "Зенита". В первом тайме записал на свой счет голевую передачу. Выделялся острыми забросами на своих партнеров. Да и в отборе участвовал почаще некоторых центральных защитников.
Матиас Краневиттер - 4,0. Должен был заменить в опорной зоне Паредеса. И удачно справился с этим. Да, в отличие от соотечественника, не выделялся опасными передачами на партнеров. Но позицию не проигрывал, разрушая много атак "Краснодара" в центральной зоне.
Далер Кузяев - 4,0. Хорошо боролся в воздухе и внизу. По итогам матча имеет прекрасные показатели по количеству выигранных единоборств. Много двигался, серьезных ошибок не допускал.
Александр Ерохин - 4,0. Несмотря на забитый мяч, сыграл неубедительно. Для центрального полузащитника он имеет слишком высокий процент брака в передачах. И соперник его достаточно легко накрывает в прессинге.
Дмитрий Полоз - 4,5. Провел свой лучший матч в составе питерской команды. В первом тайме, помимо гола, отличился стопроцентной точностью передач. Во второй половине эту статистику не испортил ни на сотую долю. Был заменен на Паредеса.
Александр Кокорин - 4,0. Сыграл полезно на команду. По воротам бил нечасто, зато не стеснялся демонстрировать свой дриблинг. Успевал возвращаться в оборону, особенно во втором тайме, когда "Краснодар" много атаковал.
Артем Дзюба - 3,5. Из трио нападающих выглядел слабее остальных. Артем много старается, хочет забить, но ему не хватает легкости, которая сейчас присуща атакующей линии "Зенита".
Леандро Паредес - 3,5. Хорошо вышел на замену, обеспечил преимущество команды в центральной зоне.
Денис Терентьев - б/о.
Андрей Мордовин, Rusfootball.info
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