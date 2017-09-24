Роберто Манчини: говорил игрокам, что предстоит тяжёлая игра с сильным соперником

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.- Я говорил игрокам, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой. Кстати, на таком замечательном стадионе. Надо было выигрывать, чего мы и добились.- Главное, что мы выиграли. Мы знали, что будет нелегко. Стандарты - это не самая важная составляющая победы, - сказал Манчини в эфире "Матч-ТВ".