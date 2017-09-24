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Роберто Манчини: говорил игрокам, что предстоит тяжёлая игра с сильным соперником

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

- Я говорил игрокам, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой. Кстати, на таком замечательном стадионе. Надо было выигрывать, чего мы и добились.

- Бросалось в глаза преимущество "Зенита" на стандартах, это привело к голу.

- Главное, что мы выиграли. Мы знали, что будет нелегко. Стандарты - это не самая важная составляющая победы, - сказал Манчини в эфире "Матч-ТВ".
Теги: Манчини Зенит Краснодар
Сегодня, 21:13
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
С победой!
Регистрация: 17.05.2015
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