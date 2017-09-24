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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Квинси Промес: придут лучшие дни (6)
Роберто Манчини: говорил игрокам, что предстоит тяжёлая игра с сильным соперником
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата России.
- Я говорил игрокам, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой. Кстати, на таком замечательном стадионе. Надо было выигрывать, чего мы и добились.
- Бросалось в глаза преимущество "Зенита" на стандартах, это привело к голу.
- Главное, что мы выиграли. Мы знали, что будет нелегко. Стандарты - это не самая важная составляющая победы, - сказал Манчини в эфире "Матч-ТВ".
- Я говорил игрокам, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой. Кстати, на таком замечательном стадионе. Надо было выигрывать, чего мы и добились.
- Бросалось в глаза преимущество "Зенита" на стандартах, это привело к голу.
- Главное, что мы выиграли. Мы знали, что будет нелегко. Стандарты - это не самая важная составляющая победы, - сказал Манчини в эфире "Матч-ТВ".
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