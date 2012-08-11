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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Лунёв: только в концовке было 2 эпизода, а так без моментов у моих ворот (видео)
Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, не пропустивший в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром», поделился своими впечатлениями от победы (2:0), передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Вас никто не называл Андрей Бесстрашный?
– За что?
– 79-я минута – и такой выход.
– Надо было принять решение, так получилось.
– Как игра складывалась лично для Вас, Вы обычно любите поработать?
– Только в концовочке было 2 момента, а так без моментов. Только душновато было, а так нормально, стадион вообще вышка.
– Два разных тайма получилось?
– Конечно разные, на второй выходили с преимуществом в 2 гола. Поэтому чуть успокоились, играли по счёту, но старались всё равно не обращаться внимание на результат и продолжать играть так же. Получилось или нет – сами видели.
– «Краснодар» в какой-то момент оказал достойное сопротивление «Зениту»?
– Не знаю. Мы забили 2, они – ни одного. А по игре оценивать специалистам, тренерам.
– Вывеска «Встреча лидеров чемпионата» оправдала себя?
– Пусть оценивают специалисты, болельщики, понравилась ли им игра. Как футболисту «Зенита» мне понравилась, потому что счёт на табло. Я доволен, а как тренер наш – не знаю.
– Обратили внимание, что болельщики «Зенита» покинули стадион?
– Да, обратил. Не знаю, в чём причина. Неприятный инцидент, в 1-м тайме я их слышал, шумовая поддержка хорошая у нас была. А потом затишье. Я думаю, они решат все эти проблемы.
– Вас никто не называл Андрей Бесстрашный?
– За что?
– 79-я минута – и такой выход.
– Надо было принять решение, так получилось.
– Как игра складывалась лично для Вас, Вы обычно любите поработать?
– Только в концовочке было 2 момента, а так без моментов. Только душновато было, а так нормально, стадион вообще вышка.
– Два разных тайма получилось?
– Конечно разные, на второй выходили с преимуществом в 2 гола. Поэтому чуть успокоились, играли по счёту, но старались всё равно не обращаться внимание на результат и продолжать играть так же. Получилось или нет – сами видели.
– «Краснодар» в какой-то момент оказал достойное сопротивление «Зениту»?
– Не знаю. Мы забили 2, они – ни одного. А по игре оценивать специалистам, тренерам.
– Вывеска «Встреча лидеров чемпионата» оправдала себя?
– Пусть оценивают специалисты, болельщики, понравилась ли им игра. Как футболисту «Зенита» мне понравилась, потому что счёт на табло. Я доволен, а как тренер наш – не знаю.
– Обратили внимание, что болельщики «Зенита» покинули стадион?
– Да, обратил. Не знаю, в чём причина. Неприятный инцидент, в 1-м тайме я их слышал, шумовая поддержка хорошая у нас была. А потом затишье. Я думаю, они решат все эти проблемы.
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