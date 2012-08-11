Андрей Лунёв: только в концовке было 2 эпизода, а так без моментов у моих ворот (видео)





Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, не пропустивший в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром», поделился своими впечатлениями от победы (2:0), передаёт корреспондент– За что?– Надо было принять решение, так получилось.– Только в концовочке было 2 момента, а так без моментов. Только душновато было, а так нормально, стадион вообще вышка.– Конечно разные, на второй выходили с преимуществом в 2 гола. Поэтому чуть успокоились, играли по счёту, но старались всё равно не обращаться внимание на результат и продолжать играть так же. Получилось или нет – сами видели.– Не знаю. Мы забили 2, они – ни одного. А по игре оценивать специалистам, тренерам.– Пусть оценивают специалисты, болельщики, понравилась ли им игра. Как футболисту «Зенита» мне понравилась, потому что счёт на табло. Я доволен, а как тренер наш – не знаю.– Да, обратил. Не знаю, в чём причина. Неприятный инцидент, в 1-м тайме я их слышал, шумовая поддержка хорошая у нас была. А потом затишье. Я думаю, они решат все эти проблемы.