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Андрей Лунёв: только в концовке было 2 эпизода, а так без моментов у моих ворот (видео)

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, не пропустивший в матче 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром», поделился своими впечатлениями от победы (2:0), передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Вас никто не называл Андрей Бесстрашный?

– За что?

– 79-я минута – и такой выход.

– Надо было принять решение, так получилось.

– Как игра складывалась лично для Вас, Вы обычно любите поработать?

– Только в концовочке было 2 момента, а так без моментов. Только душновато было, а так нормально, стадион вообще вышка.

– Два разных тайма получилось?

– Конечно разные, на второй выходили с преимуществом в 2 гола. Поэтому чуть успокоились, играли по счёту, но старались всё равно не обращаться внимание на результат и продолжать играть так же. Получилось или нет – сами видели.

– «Краснодар» в какой-то момент оказал достойное сопротивление «Зениту»?

– Не знаю. Мы забили 2, они – ни одного. А по игре оценивать специалистам, тренерам.

– Вывеска «Встреча лидеров чемпионата» оправдала себя?

– Пусть оценивают специалисты, болельщики, понравилась ли им игра. Как футболисту «Зенита» мне понравилась, потому что счёт на табло. Я доволен, а как тренер наш – не знаю.

– Обратили внимание, что болельщики «Зенита» покинули стадион?

– Да, обратил. Не знаю, в чём причина. Неприятный инцидент, в 1-м тайме я их слышал, шумовая поддержка хорошая у нас была. А потом затишье. Я думаю, они решат все эти проблемы.
Теги: Лунев Зенит Краснодар Rвидео
Сегодня, 21:37
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11
(0)
№11 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:21) #
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online

Цитата: grisha
Цитата: vladdd
Надеюсь дадут парню хоть одну игру сыграть на ЧМ 18.

Не дай Бог !
Пропустит голов пятнадцать, играя один против десятерых - может расстроиться и перестать играть

Да не. Он создает впечатление психологически устойчивого человеа. Об этом и его первый тренер как-то в интервью говорил. Вот Юру это могло бы сломать.
Регистрация: 5.05.2009
№10 Написал: holod хамина (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
андрей молодец!!! два голевых потащил...и справа и слева...отличный кипер!!!
Регистрация: 16.05.2011
№9 Написал: grisha (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vladdd
Надеюсь дадут парню хоть одну игру сыграть на ЧМ 18.

Не дай Бог !
Пропустит голов пятнадцать, играя один против десятерых - может расстроиться и перестать играть
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 22:14) #
  • +2
  •  (2)
online

Клевый кипер. Здорово, что купили именно его. Надеюсь дадут парню хоть одну игру сыграть на ЧМ 18.
Регистрация: 5.05.2009
№7 Написал: teacher (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лунев Молоток!!! И в Матче на ноль, и последний ноль в таблице помогает удерживать!!!
Регистрация: 10.01.2017
№6 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Asstor
На сегодняшний день два первых кипера РФПЛ : Лунёв и Акинфеев.

Чушь. Им до Реброва и Селихова, как улитке до Млечного пути.
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:55) #
  • +4
  •  (6)

На сегодняшний день два первых кипера РФПЛ : Лунёв и Акинфеев.
Регистрация: 24.10.2012
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Отличное приобретение Зенита
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 21:46) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Лучший российский вратарь на данный момент. Стена. Колосс.

А стоять будет как обычно игорь, по привычке


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№2 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 21:42) #
  • +15
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
АНДРЕЙ ЛУНЁВ

Лучший российский вратарь на данный момент. Стена. Колосс.
Регистрация: 2.12.2014
№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 21:41) #
  • +13
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец! С очередным сухариком!


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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