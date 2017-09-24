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Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал победу над "Краснодаром" в 11-м туре чемпионата России (2:0).

- Насколько результат закономерен или могли крупнее побеждать?

- Не думаю, что могли крупнее побеждать. "Краснодар" имел хорошие шансы во 2-м тайме. Результат закономерен.

- "Краснодар" чем-то впечатлил или он не сильнее "Спартака" и ЦСКА по игре?

- Мы знали, как "Краснодар" играет. Они любят в касание через центр проходить, мы были готовы к этому. Считаю, что нам удалось сдержать их главный козырь.

- Что изменили в перерыве?

- Стали играть по счёту, результат нас устраивал. Пытались на контратаках ловить. Была пара хороших выпадов у нас, но у "Краснодара" тоже. Хорошо, что закончили со счётом 2:0, - передаёт слова Кузяева Rusfootball.info.
Теги: Кузяев Краснодар Зенит
Сегодня, 21:50
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№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Краснодар»
в Питере всегда готовы к касаниям)))


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