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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:50
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому (1)
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому (1)
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"Зенит" переиграл "Краснодар" (116)
"Зенит" переиграл "Краснодар" (116)
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Квинси Промес: придут лучшие дни (6)
Квинси Промес: придут лучшие дни (6)
Далер Кузяев: знали, что "Краснодар" любит проходить через центр в касание, были готовы к этому
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал победу над "Краснодаром" в 11-м туре чемпионата России (2:0).
- Насколько результат закономерен или могли крупнее побеждать?
- Не думаю, что могли крупнее побеждать. "Краснодар" имел хорошие шансы во 2-м тайме. Результат закономерен.
- "Краснодар" чем-то впечатлил или он не сильнее "Спартака" и ЦСКА по игре?
- Мы знали, как "Краснодар" играет. Они любят в касание через центр проходить, мы были готовы к этому. Считаю, что нам удалось сдержать их главный козырь.
- Что изменили в перерыве?
- Стали играть по счёту, результат нас устраивал. Пытались на контратаках ловить. Была пара хороших выпадов у нас, но у "Краснодара" тоже. Хорошо, что закончили со счётом 2:0, - передаёт слова Кузяева Rusfootball.info.
- Насколько результат закономерен или могли крупнее побеждать?
- Не думаю, что могли крупнее побеждать. "Краснодар" имел хорошие шансы во 2-м тайме. Результат закономерен.
- "Краснодар" чем-то впечатлил или он не сильнее "Спартака" и ЦСКА по игре?
- Мы знали, как "Краснодар" играет. Они любят в касание через центр проходить, мы были готовы к этому. Считаю, что нам удалось сдержать их главный козырь.
- Что изменили в перерыве?
- Стали играть по счёту, результат нас устраивал. Пытались на контратаках ловить. Была пара хороших выпадов у нас, но у "Краснодара" тоже. Хорошо, что закончили со счётом 2:0, - передаёт слова Кузяева Rusfootball.info.
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