Виктор Классон: "Зенит" самый сильный наш противник? Да"

Нападающий "Краснодара" Виктор Классон рассказ о причинах поражениях от "Зенита" и отдал должное первой команде чемпионата:- Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжелая игра для нас. Все не получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было "Зениту" достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат.- Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда.- Тяжело сказать, каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на "Зенит", то мы можем увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. "Зенит" солидная команда.- В этом сезоне? Да, это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть.- Нет, мне так не кажется. У нас команда устойчивая и сильная, мы вернемся в хорошее состояние к игре в пятницу против тульского "Арсенала", - передает слова футболиста