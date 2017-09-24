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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виктор Классон: "Зенит" самый сильный наш противник? Да"
Нападающий "Краснодара" Виктор Классон рассказ о причинах поражениях от "Зенита" и отдал должное первой команде чемпионата:
- Что случилось, почему проиграли?
- Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжелая игра для нас. Все не получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было "Зениту" достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат.
- Результат заслуженный?
- Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда.
- Чего "Краснодару" не хватило? В каких компонентах проиграли?
- Тяжело сказать, каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на "Зенит", то мы можем увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. "Зенит" солидная команда.
- "Зенит" самый сильный ваш соперник?
- В этом сезоне? Да, это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть.
- Такое поражение не надломит психологически команду?
- Нет, мне так не кажется. У нас команда устойчивая и сильная, мы вернемся в хорошее состояние к игре в пятницу против тульского "Арсенала", - передает слова футболиста Rusfootball.info
- Что случилось, почему проиграли?
- Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжелая игра для нас. Все не получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было "Зениту" достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат.
- Результат заслуженный?
- Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда.
- Чего "Краснодару" не хватило? В каких компонентах проиграли?
- Тяжело сказать, каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на "Зенит", то мы можем увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. "Зенит" солидная команда.
- "Зенит" самый сильный ваш соперник?
- В этом сезоне? Да, это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть.
- Такое поражение не надломит психологически команду?
- Нет, мне так не кажется. У нас команда устойчивая и сильная, мы вернемся в хорошее состояние к игре в пятницу против тульского "Арсенала", - передает слова футболиста Rusfootball.info
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