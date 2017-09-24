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Виктор Классон: "Зенит" самый сильный наш противник? Да"

Нападающий "Краснодара" Виктор Классон рассказ о причинах поражениях от "Зенита" и отдал должное первой команде чемпионата:

- Что случилось, почему проиграли?

- Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжелая игра для нас. Все не получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было "Зениту" достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат.

- Результат заслуженный?

- Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда.

- Чего "Краснодару" не хватило? В каких компонентах проиграли?

- Тяжело сказать, каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на "Зенит", то мы можем увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. "Зенит" солидная команда.

- "Зенит" самый сильный ваш соперник?

- В этом сезоне? Да, это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть.

- Такое поражение не надломит психологически команду?

- Нет, мне так не кажется. У нас команда устойчивая и сильная, мы вернемся в хорошее состояние к игре в пятницу против тульского "Арсенала", - передает слова футболиста Rusfootball.info
Теги: Краснодар Зенит Классон
Сегодня, 21:56
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