Станислав Крицюк: нам все соперники по силам

Голкипер "Краснодара" рассказал о поражении от "Зенита":- В такой игре было важно, кто первый забьет. Это удалось "Зениту". Мы пропустили второй гол, попытались во втором тайме ситуацию исправить, но не смогли свои моменты реализовать.- Во-первых, "Зенит" это хорошая команда, не зря они на первом месте идут. Во-вторых, мы частенько начинаем не очень, надо с этим что-то делать, брать мяч под контроль. Эти два момента [решили всё]. Мы ошибались, соперник нам многого не позволял, поэтому "Зенит" был лучше в начале.- Можно. Надо поработать над ошибками, все возможно.- Все соперники по силам, надо двигаться дальше, впереди больше половины чемпионата.- Вратарь должен со всеми справляться. У нас есть руки для этого. Конечно, Дзюба умеет пользоваться своими габаритами, укрывать мяч и бороться. Тяжелый форвард, как в НБА говорится. Но мы тоже профессионалы, мы ищем слабые места и возможности, ищем, как играть против таких больших игроков и маленьких.- Это преимущество - лже-преимущество. "Краснодар" хочет участвовать в больших турнирах и проходить как можно дальше. Меньше игр - меньше игрового тонуса. Чем больше играешь, тем лучше.- Тренироваться. Искать, как можно улучшить эти моменты, - передает слова игрока