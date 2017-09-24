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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Крицюк: нам все соперники по силам
Голкипер "Краснодара" рассказал о поражении от "Зенита":
- В такой игре было важно, кто первый забьет. Это удалось "Зениту". Мы пропустили второй гол, попытались во втором тайме ситуацию исправить, но не смогли свои моменты реализовать.
- Обычно "Краснодар" дома начинает активно и доминирует. Сегодня это делал "Зенит". Почему?
- Во-первых, "Зенит" это хорошая команда, не зря они на первом месте идут. Во-вторых, мы частенько начинаем не очень, надо с этим что-то делать, брать мяч под контроль. Эти два момента [решили всё]. Мы ошибались, соперник нам многого не позволял, поэтому "Зенит" был лучше в начале.
- Можно ли остановить такого фаворита?
- Можно. Надо поработать над ошибками, все возможно.
- Разочаровал такой результат или пока "Краснодару" просто не под силу такие соперники?
- Все соперники по силам, надо двигаться дальше, впереди больше половины чемпионата.
- Когда играете против таких высоких игроков как Артём Дзюба это большая проблема?
- Вратарь должен со всеми справляться. У нас есть руки для этого. Конечно, Дзюба умеет пользоваться своими габаритами, укрывать мяч и бороться. Тяжелый форвард, как в НБА говорится. Но мы тоже профессионалы, мы ищем слабые места и возможности, ищем, как играть против таких больших игроков и маленьких.
- Пойдет ли "Краснодару" на пользу, что вы вылетили из всех кубков?
- Это преимущество - лже-преимущество. "Краснодар" хочет участвовать в больших турнирах и проходить как можно дальше. Меньше игр - меньше игрового тонуса. Чем больше играешь, тем лучше.
- Опять пропустили со стандарта. Что с этим делать?
- Тренироваться. Искать, как можно улучшить эти моменты, - передает слова игрока Rusfootball.info
- В такой игре было важно, кто первый забьет. Это удалось "Зениту". Мы пропустили второй гол, попытались во втором тайме ситуацию исправить, но не смогли свои моменты реализовать.
- Обычно "Краснодар" дома начинает активно и доминирует. Сегодня это делал "Зенит". Почему?
- Во-первых, "Зенит" это хорошая команда, не зря они на первом месте идут. Во-вторых, мы частенько начинаем не очень, надо с этим что-то делать, брать мяч под контроль. Эти два момента [решили всё]. Мы ошибались, соперник нам многого не позволял, поэтому "Зенит" был лучше в начале.
- Можно ли остановить такого фаворита?
- Можно. Надо поработать над ошибками, все возможно.
- Разочаровал такой результат или пока "Краснодару" просто не под силу такие соперники?
- Все соперники по силам, надо двигаться дальше, впереди больше половины чемпионата.
- Когда играете против таких высоких игроков как Артём Дзюба это большая проблема?
- Вратарь должен со всеми справляться. У нас есть руки для этого. Конечно, Дзюба умеет пользоваться своими габаритами, укрывать мяч и бороться. Тяжелый форвард, как в НБА говорится. Но мы тоже профессионалы, мы ищем слабые места и возможности, ищем, как играть против таких больших игроков и маленьких.
- Пойдет ли "Краснодару" на пользу, что вы вылетили из всех кубков?
- Это преимущество - лже-преимущество. "Краснодар" хочет участвовать в больших турнирах и проходить как можно дальше. Меньше игр - меньше игрового тонуса. Чем больше играешь, тем лучше.
- Опять пропустили со стандарта. Что с этим делать?
- Тренироваться. Искать, как можно улучшить эти моменты, - передает слова игрока Rusfootball.info
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