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Станислав Крицюк: нам все соперники по силам

Голкипер "Краснодара" рассказал о поражении от "Зенита":

- В такой игре было важно, кто первый забьет. Это удалось "Зениту". Мы пропустили второй гол, попытались во втором тайме ситуацию исправить, но не смогли свои моменты реализовать.

- Обычно "Краснодар" дома начинает активно и доминирует. Сегодня это делал "Зенит". Почему?

- Во-первых, "Зенит" это хорошая команда, не зря они на первом месте идут. Во-вторых, мы частенько начинаем не очень, надо с этим что-то делать, брать мяч под контроль. Эти два момента [решили всё]. Мы ошибались, соперник нам многого не позволял, поэтому "Зенит" был лучше в начале.

- Можно ли остановить такого фаворита?

- Можно. Надо поработать над ошибками, все возможно.

- Разочаровал такой результат или пока "Краснодару" просто не под силу такие соперники?

- Все соперники по силам, надо двигаться дальше, впереди больше половины чемпионата.

- Когда играете против таких высоких игроков как Артём Дзюба это большая проблема?

- Вратарь должен со всеми справляться. У нас есть руки для этого. Конечно, Дзюба умеет пользоваться своими габаритами, укрывать мяч и бороться. Тяжелый форвард, как в НБА говорится. Но мы тоже профессионалы, мы ищем слабые места и возможности, ищем, как играть против таких больших игроков и маленьких.

- Пойдет ли "Краснодару" на пользу, что вы вылетили из всех кубков?

- Это преимущество - лже-преимущество. "Краснодар" хочет участвовать в больших турнирах и проходить как можно дальше. Меньше игр - меньше игрового тонуса. Чем больше играешь, тем лучше.

- Опять пропустили со стандарта. Что с этим делать?

- Тренироваться. Искать, как можно улучшить эти моменты, - передает слова игрока Rusfootball.info
Теги: Краснодар Зенит Крицюк
Сегодня, 22:14
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