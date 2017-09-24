Игорь Шалимов: «Зенит» – фаворит. Единственное, что может помешать – игра на два фронта

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов как всегда подробно разобрал игровые проблемы своей команды на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (0:2) и высказался относительно чемпионских амбиций клуба из Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент– Первый тайм у нас получился плохой в плане позиционных атак. Мяч ходил медленно, передач в глубину атаки должно было быть проходить намного больше. Понятно, что «Зенит» – грамотная команда, перекрывала все коридоры. Опять в 1-м тайме потеряли много мячей на чужой половине. Не всегда, как в прошлых матчах, у нас получалось накрыть соперника сразу после потери мяча на чужой половине поля. Соответственно, силы уходят на то, чтобы пробежать назад 50-60 метров включая полузащитников и крайних нападающих. Было 5-6 обрезов, но мы с них ничего не получили, потому что у наших защитников есть хороший навык подчищать быстрые атаки соперника. Но этого оказалось недостаточно.Опять получили гол со стандарта, например, так было против «Урала». Над этим надо будет серьезно работать. В прошлом сезоне нам удалось поправить стандарты, с них мы начали пропускать намного меньше. Если мы уберем эти пропущенные мячи, мы станем сильнее.«Зениту» нельзя давать фору, с ними нужно играть на ноль и забивать первыми, тогда шансы есть. Два гола – слишком большая фора для них. Второй тайм неплохой. Мы нагнетали, пропустили немного контратак, но в целом результат закономерен.– Завтра спросим у игроков. Если они боятся такие команды, как «Зенит», мы будем об этом знать, и будем что-то с этим делать. Если они скажут, что мы не боимся, значит, дело в чем-то другом. А если мы боимся, то страх очень сложно победить.– В прошлом сезоне стандарты мы решили. В этом – нет. Сегодня мы играли с сильной командой, во всех остальных матчах у нас мяч ходит хорошо, есть моменты. Забивать мы можем намного больше. Нам надо просто работать. Сейчас у нас будет недельный цикл, будем убыстрять игру. Понятно, что сложно при такой игре взламывать, когда 10 человек стоит на своей половине поля. Сегодня была другая игра, более открытая, но таких игр у нас в чемпионате всего три-четыре. Со всеми остальными мы будем так же играть, просто улучшать, чтобы не терять очки.– Подберезкин сыграл неважно, но выделить по первому тайму особо некого. Вандерсон хорошо вышел, поэтому эта замена в целом была запланирована. Каборе играл нормально, но нам нужен был более атакующий игрок в середине. Жоаозиньо вышел хорошо, а Петров справа сделал много подач и прострелов. Из них почти ничего не дошло, но это другой вопрос. С флангов мы должны быть опаснее.– Они фавориты. Единственное, что может помешать – игра на два фронта. У них квалифицированная команда и в РФПЛ, где пять россиян. Но еще долго играть: бывают и травмы, не очень хорошо они играют на выезде. Вопрос в тех, кто идет за ними: способна ли эта группа команд не терять очков.– Не будем ни на что замахиваться, мы идем от игры к игре. Нужно, чтобы нас не расслабляли победы и чтобы нас не надолмляли поражения. Мы играем и хотим выиграть каждую игру.– Бесшабашность нам не нужна. Они себя проявили хорошо, когда у нас было много травмированных. Пока они не могут составлять серьезную конкуренцию игрокам основной обоймы, но мы понимаем, что можем на них рассчитывать