Андреас Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса, конечно, он все мячи выигрывает (видео)

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист дал свою оценку происходившему на поле в домашнем матче с "Зенитом" (0:2), передает корреспондент- Не могу говорить о каком-то кризисе. Посмотрите на каком мы месте идем в таблице. К тому же, мы играли против сильной команды с классным тренером. Результат такой, какой есть. Нам не нужно уже об этом думать, предстоит важная игра в Туле. Мы вернем наш уровень футбола и обеспечим там хороший результат.- Дзюба мощный игрок: два метра ростом, 100 кг веса. Конечно, он все мячи выигрывает. С другой стороны, важно еще и подбор выигрывать после этого. Играть против него было интересно. Это была крепкая борьба.- В этом сезоне мы пропустили подавляющее количество голов со стандартов. На установке перед игрой мы все это обсуждали. Хотели сыграть уверенно, но, к сожалению, мы этого не избежали. Я не знаю, что нужно делать, но необходимо уделить этому самое пристальное внимание.- Мы играли против, возможно, самой сильной команды лиги. Поэтому было ожидаемо, что они побегут вперед. До пропущенного гола игра была равной. Когда они забили, нам стало гораздо тяжелее, стали совершать еще больше ошибок. Мы расстроены, да, но не стоит забивать этим голову. Завтра нужно прийти в себя и готовиться к новым играм.