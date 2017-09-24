Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал возможность назначения российских арбитров на международные матчи.

"Механизм включения кандидатур в "лист ФИФА" прост и одновременно сложен. Мы в департаменте судейства и инспектирования проведем общее заседание аппарата по обсуждению кандидатур.

Безусловно, будут учитываться оценки этих людей, качество их судейства, но, тем не менее, в «листе ФИФА» могут остаться некоторые арбитры, которые в течение сезона допускали грубые и серьезные ошибки. Любой судья может допустить ошибку. Например, Кирилл Левников одно время работал в ФНЛ, допустив ошибку (в премьер-лиге).

Но у нас нет никаких оснований для того, чтобы вывести Левникова из "листа ФИФА". На мой взгляд, это хороший успешный арбитр, а ошибки бывают у всех", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
Теги: Будогосский
Сегодня, 22:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.