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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: в "листе ФИФА" могут оказаться и арбитры, которые допускали ошибки в чемпионате России
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал возможность назначения российских арбитров на международные матчи.
"Механизм включения кандидатур в "лист ФИФА" прост и одновременно сложен. Мы в департаменте судейства и инспектирования проведем общее заседание аппарата по обсуждению кандидатур.
Безусловно, будут учитываться оценки этих людей, качество их судейства, но, тем не менее, в «листе ФИФА» могут остаться некоторые арбитры, которые в течение сезона допускали грубые и серьезные ошибки. Любой судья может допустить ошибку. Например, Кирилл Левников одно время работал в ФНЛ, допустив ошибку (в премьер-лиге).
Но у нас нет никаких оснований для того, чтобы вывести Левникова из "листа ФИФА". На мой взгляд, это хороший успешный арбитр, а ошибки бывают у всех", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
"Механизм включения кандидатур в "лист ФИФА" прост и одновременно сложен. Мы в департаменте судейства и инспектирования проведем общее заседание аппарата по обсуждению кандидатур.
Безусловно, будут учитываться оценки этих людей, качество их судейства, но, тем не менее, в «листе ФИФА» могут остаться некоторые арбитры, которые в течение сезона допускали грубые и серьезные ошибки. Любой судья может допустить ошибку. Например, Кирилл Левников одно время работал в ФНЛ, допустив ошибку (в премьер-лиге).
Но у нас нет никаких оснований для того, чтобы вывести Левникова из "листа ФИФА". На мой взгляд, это хороший успешный арбитр, а ошибки бывают у всех", – цитирует Будогосского "Р-Спорт".
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