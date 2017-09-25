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Футболист "Фенербахче" купит фанату клуба телевизор взамен сломанного во время матча

Полузащитник "Фенербахче" Жозеф Соуза купит одному из фанатов клуба новый телевизор.

Болельщик разбил его во время дерби с "Бешикташем" (2:1), а 28-летний бразильский хавбек, увидев видео в твиттере, предложил купить ему новое устройство.
Теги: Фенербахче
Сегодня, 03:06
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