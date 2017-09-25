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Арнольд Шварценеггер: Месси - это футбольный Терминатор

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси футбольным Терминатором.

"Месси - футбольный Терминатор, мы имеем право называть его так. В прошлом году я посетил тренировочную базу "Барселоны" и наблюдал, как они тренируются. Это был фантастический опыт.

Европейские команды очень хороши, "Барселона" - одна из них. Мадридские команды тоже очень сильны. Многие из игроков этих клубов входят в число лучших спортсменов мира", - цитирует Шварценеггера "Советский спорт" со ссылкой на Mundo Deportivo.
Теги: Месси
Сегодня, 09:43
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