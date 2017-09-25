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Валерий Рейнгольд: "Спартак" показал очень слабую игру

Ветеран красно-белых Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре "Спартака" в матче 11-го тура РФПЛ против "Анжи".

"Спартак" показал очень слабую игру. Спартаковцы халатно подошли к реализации своих моментов. Еще в первом тайме москвичи не реализовали 2-3 стопроцентных подхода. А после перерыва команда настолько подсела физически, что соперник, который, мягко говоря, не блещет в этом сезоне, сумел переломить ход борьбы и чудом не увез из столицы три очка.

Было очень много брака в передачах. Не меньше чем у команд второго дивизиона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это результат неправильной работы в межсезонье. Команда не может отыграть в одном темпе ни одной игры, к тому же в команде перебор травмированных.

Не удивлюсь, что игроков очень сильно перегрузили, что и приводит к постоянным мышечным травмам. Скоро на поле придется выпускать полностью молодежный состав", - цитируют Рейнгольда "Известия".
Теги: Спартак Рейнгольд
Сегодня, 09:57
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 09:59) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Старик, краток...
Регистрация: 21.11.2016
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