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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" показал очень слабую игру
Ветеран красно-белых Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре "Спартака" в матче 11-го тура РФПЛ против "Анжи".
"Спартак" показал очень слабую игру. Спартаковцы халатно подошли к реализации своих моментов. Еще в первом тайме москвичи не реализовали 2-3 стопроцентных подхода. А после перерыва команда настолько подсела физически, что соперник, который, мягко говоря, не блещет в этом сезоне, сумел переломить ход борьбы и чудом не увез из столицы три очка.
Было очень много брака в передачах. Не меньше чем у команд второго дивизиона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это результат неправильной работы в межсезонье. Команда не может отыграть в одном темпе ни одной игры, к тому же в команде перебор травмированных.
Не удивлюсь, что игроков очень сильно перегрузили, что и приводит к постоянным мышечным травмам. Скоро на поле придется выпускать полностью молодежный состав", - цитируют Рейнгольда "Известия".
"Спартак" показал очень слабую игру. Спартаковцы халатно подошли к реализации своих моментов. Еще в первом тайме москвичи не реализовали 2-3 стопроцентных подхода. А после перерыва команда настолько подсела физически, что соперник, который, мягко говоря, не блещет в этом сезоне, сумел переломить ход борьбы и чудом не увез из столицы три очка.
Было очень много брака в передачах. Не меньше чем у команд второго дивизиона. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это результат неправильной работы в межсезонье. Команда не может отыграть в одном темпе ни одной игры, к тому же в команде перебор травмированных.
Не удивлюсь, что игроков очень сильно перегрузили, что и приводит к постоянным мышечным травмам. Скоро на поле придется выпускать полностью молодежный состав", - цитируют Рейнгольда "Известия".
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