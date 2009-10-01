Двое болельщиков "Зенита" задержаны за попытку незаконно проникнуть на стадион

Полиция задержала двух болельщиков "Зенита", которые подозреваются в незаконном проходе на трибуны на игру с "Краснодаром", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю."В ходе матча болельщики футбольного клуба "Зенит" попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОНа Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство", - сказано в сообщении пресс-службы.