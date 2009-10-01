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Двое болельщиков "Зенита" задержаны за попытку незаконно проникнуть на стадион

Полиция задержала двух болельщиков "Зенита", которые подозреваются в незаконном проходе на трибуны на игру с "Краснодаром", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В ходе матча болельщики футбольного клуба "Зенит" попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОНа Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство", - сказано в сообщении пресс-службы.
Теги: Зенит
Сегодня, 10:56
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№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:39) #
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online

Цитата: tfu
Давно понятно, что в Краснодаре против активной поддержки. А проблема в том,

Проблема в ней. Она нах никому не нужна.)
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Давно понятно, что в Краснодаре против активной поддержки. А проблема в том, что не пускают болельщиков, это из-за того, что билеты раздаются у стадиона, и неясно превысит ли квота, количество болельщиков или нет


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
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Регистрация: 30.07.2009
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