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Николай Писарев: последнее место давит немножко,но впереди важные игры

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев дал комментарий после поражения своей команды от "Зенита-2" (1:2) в матче 15-го тура ФНЛ.

"Хорошее начало, мы создали очень много моментов. Но нам не хватило концентрации и в завершающей стадии атак, и в обороне. Наверное, два дня назад в кубковом матче отдали много эмоциональных и физических сил.

Физически восстановились, психологически же не успели. В этом вижу причину того, что не удалось добиться результата. А соперник забил.

Мы владели иницативой, соперник нам отдал мяч, мы создавали моменты. Надеялись, что всё-таки будем создавать моменты, но не предполагали, что будем явным первым номером действовать.

Последнее место давит немножко, конечно. Но впереди матчи с конкурентами, это самые важные игры", - цитирует Писарева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Писарев Олимпиец
Сегодня, 12:01
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