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Главный тренер "Вильярреала" отправлен в отставку

Руководство "Вильярреала" уволило главного тренера клуба Франа Эскрибу, передает "Р-Спорт".

Также клуб покинули члены тренерского штаба Эскрибы Хосеп Алькасер и Хосе Маскарос. В последнем туре Примеры "Вильярреал" уступил "Хетафе" cо счетом 0:4.
Теги: Вильярреал
Сегодня, 12:55
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